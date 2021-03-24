參選黨魁暖身 朱立倫台東行拜會縣長饒慶鈴等藍營人士
記者余祥／台北報導
2021-03-24 10:15:47｜2021-03-24 10:30:43
國民黨主席7月改選，前新北市長朱立倫雖尚未表態參選，但參選幾成定局，正式表態時間點可能落在清明節前後。朱立倫22日、23日公益之旅走訪台東，不但與台東縣長饒慶鈴合體，也與前縣長黃健庭、吳俊立碰面，協調整合地方，更為參選暖身。黃健庭更在臉書分享與朱立倫的合照，並說：「謝謝立倫兄對台灣社會的貢獻和努力，為他加油，希望他能為國家承擔更大的責任。」
國民黨主席之爭增溫，現階段僅黨主席江啟臣宣布爭取連任，其他熱門人選包括朱立倫、前高雄市長韓國瑜都還未表態，不過，朱立倫參選態勢明朗，宣布參選的時機點可能就落在清明節前後。朱立倫18日現身公益記者會強調沒有2022年就沒有2024年，並宣佈他會啟動公益之旅走訪地方，了解大家對於參選2022年縣市長、議員的意向，以他曾任黨主席高度幫忙整合地方。朱立倫22日、23日走訪台東，除參加為老人配免費老花眼鏡的公益活動外，也拜會饒慶鈴、吳俊立、黃健庭，也與台東縣國民黨代表餐敘，雖朱立倫強調是公益行程，但政治意味濃。