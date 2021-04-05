牙痛求醫無門　元兇竟是三叉神經痛

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求醫無門的63歲周女士，轉而來到台北慈濟醫院就診，經核磁共振檢查後，診斷為「三叉神經痛」，施予藥物治療，無奈效果不彰；徐賢達在與周女士討論過後，為其施行「神經血管減壓手術」，術後周女士如獲新生，重拾笑顏，恢復正常生活。
徐賢達說明，三叉神經有三分支，分別通往眼部、上顎及下顎，主管臉部感覺，三叉神經痛分為原發性及繼發性，原發性三叉神經痛係因神經不正常放電所致，好發年齡於40歲以上，女性略多於男性；繼發性三叉神經痛，如腫瘤、病毒感染、帶狀皰疹等都是可能原因。
徐賢達表示，原發性三叉神經痛為偶發性的劇烈疼痛，發作前毫無徵兆，說話、刷牙、甚至風吹，都可能誘發疼痛；每次持續數秒到數分鐘，痛感如刀割、火燒、電灼，為一種尖銳撕裂樣的疼痛，極其痛苦，且一般止痛藥完全無效，常使患者飽受身心煎熬。
徐賢達指出，治療三叉神經痛以藥物治療為主，80%以上的患者可因藥物而得到緩解；若藥物治療效果不彰，則需考慮透過電燒、伽瑪刀等低侵入性的治療，破壞神經傳導路徑，阻斷三叉神經根不正常傳訊以達療效，但神經會再生，且將產生顏面感覺麻痺的後遺症。
至於周女士所做的「神經血管減壓手術」，是以微創方式在耳後開一小切口，使用高倍率顯微鏡找到壓迫神經的血管後，再以墊片隔開，使三叉神經免於受血管壓迫；手術成效可達80-90%，並可保留三叉神經的功能，術後復發率低。
徐賢達提醒，「神經血管減壓手術」並非適用所有三叉神經痛患者，若屬繼發性及三叉神經未受血管壓迫者，需與醫師討論其他適切治療；另外，若年齡太大或患有心血管等慢性疾病，也因麻醉風險高，不適合進行此手術。