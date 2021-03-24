機車換「這零件」要980！他：太扯了吧　網全喊：正常啊

機車是許多人代步的工具之一，比起動輒數十萬甚至百萬的汽車，機車價錢更親民好入手，維修費相對也較無負擔一些。而今（24）早就有一名男網友透露，他最近去換「剎車皮」，沒想到零件一組竟要價980元，讓他不禁直呼「也太扯了吧？」不過，對此，網友一致認為「這價錢很正常」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張照片並表示，自己日前到機車行檢查剎車狀況，沒想到一組煞車皮材料就要980元，而且還不含工資！讓他有點下到，不禁質疑「是我吃米不知道米價嗎？」更忍不住直呼「也太扯了吧？」

▲有男網友表示，近日換機車「剎車皮」，一組要價980元，讓他不禁直呼「也太扯了吧？」而對此，網友則認為「這價錢很正常」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，網友則紛紛回應「你的確是吃米不知道米價」、「不扯阿，很正常，反而還有點便宜過頭的感覺，484等級用太低」、「也太便宜了吧！我的不含安裝，一組就要3000」、「980...我一組5400連工帶料」、「自己學著換，可以買更好來令片」、「我裝到好400，F牌的粉色的」、「機車的這樣就算正常價了，未來你有換汽車的就知道」、「超級便宜，以前摩托車煞車皮都用一組1000以上」、「第一天出社會還是第一次換零件？」「省這次等於這輩子都省了」。

事實上，「剎車皮」（來令片）有各種品牌，除了分為原廠與副牌，還有各式高檔品牌，種類應有盡有，價格也都有所落差，大家可依自身需求與預算來做挑選。（編輯：許苡晴）