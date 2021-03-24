中國侵台威脅比想像更緊迫！美準印太司令：支持對台軍售
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-24 10:57:08
美國政府近期不斷中國在外交、科技及軍事領域日益漸增的威脅，即將卸任的印太司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院軍事委員會聽證時指，中國可能在6年內入侵台灣，下一任印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）則在23日表示，中國威脅可能比想像中更近，美國應該持續對台軍售確保其自衛能力。
美國媒體報導，印太司令提名人、目前擔任太平洋艦隊（Pacific Fleet）司令的阿基里諾23日向參議院軍事委會以書面答詢，指全球和平與繁榮取決於美國在印太地區的地位，雖然美國海軍仍是世界上最有力、最強大的軍隊，但在中國威脅增長下，美國的優勢正在快速縮減。阿基里諾指出，中國的實力正在不斷增長，縮減美中之間的差距。現時，美國已經在香港、印度邊界和新疆維吾爾族議題上，看到中國的野心。阿基里諾同意，前國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）對中國侵佔台灣的評估：台灣是現階段最可能爆發大型戰爭的地方。阿基里諾表示，對於中國侵佔台灣有許多不同的預測，現任印太司令戴維森認為是6年，有些專家推測會在2045年前發生；但阿基里諾認為，中國威脅比大多數人想像中的更近，美國必須在短期內於太平洋加強部署威懾能力，例如「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）。中國想要在2050年取代美國在國際秩序上的地位，而台灣會是實現此野心前要拿下的首要目標。阿基里諾支持台灣強化後備軍力、編列軍事開發及採購預算；台灣應該購買，如魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Systems），等軍事裝備以加強本土防禦能力。