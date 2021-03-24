藍綠攻防疫苗調閱小組 互控對方「有人想發國難財」
記者吳承翰／台北報導
2021-03-24 11:34:14
國民黨立院黨團上周四（18日）在社福衛環委員會趁民進黨團人數不足時發動奇襲，成立疫苗採購調閱小組，然而民進黨團本周一表決刪除議事錄，試圖推翻上周四的開會結果。立院衛環委員會今（24）日延續這波朝野攻防，國民黨立委霸占主席台，杯葛議事進行。民進黨立委質疑上周在表決前沒有讓立委們了解議事錄內容，國民黨立委則反批民進黨立委偷懶，表決時人不在場，對結果不滿意又想用多數暴力推翻，甚至連按照議事規則提出覆議都不願意。
早上6時，國民黨團立委就集結在衛環委員會外，延續上周四、本周一尚未處理完畢的疫苗調閱小組議題，之後更一度占領主席台，藍綠陷入僵持。民進黨立委蘇巧慧質疑，陳玉珍上周在處理臨時提案時，成立調閱小組的提案是在處理其他案件時，又額外提出的，且提案內容長達一整頁，陳玉珍僅念了其中一小段，讓他們在不了解提案內容的情況下，國民黨團突然集結衛環委員會，以多打少的狀況下強行通過此案。民進黨立委許智傑說，國民黨團趁著民進黨立委人數不夠時奇襲就算了，還做文宣指控當時人不在場的楊曜、莊競程、黃秀芳、洪申翰是薪水小偷，難怪「人家會這麼不爽」。 國民黨立委林為洲則嘲諷，指當天那4位衛環綠委自己不在場是他們的取捨，因為他們認為其他地方的事務比衛環委員會重要，現在又想翻臉不認證。藍綠兩邊持續針對「提案搞突襲不算數」、「人不在場視同放棄投票權」爭執不休，林為洲最後還嘆道「我們也好想投票贏一次喔。」陳玉珍引據媒體報導，指有立法委員帶著疫苗廠商雅各臣、信東從中攔截，硬是把東洋的3000萬劑擋下來，讓台灣原本能以每劑31美元買進疫苗，價格提高到45美元，時間點還比東洋晚半年。陳玉珍怒批監督是法律賦予立委的職權，如果民進黨團想推翻，就是幫忙行政部門護航。藍綠從提案內容、到出不出席委員會，不斷針鋒相對，到了10點30分左右，衛環委員會本周輪值召委、民進黨立委陳瑩也來到現場，她一到場就接過麥克風，引爆下一波論戰。陳瑩指控國民黨有人想對疫苗上下其手，賺國難財，要是國民黨團這麼想查，就在黨內設立調查小組查自己人。陳玉珍則接著指出「由此可見，疫苗這個水真的很深，兩黨都認為對方有人在搞鬼。」更加強國民黨團成立疫苗採購調閱小組的正當性。上午的會議遲遲沒有結果，國民黨霸占主席台不肯退讓，約莫11點左右，民進黨立委紛紛退席，只留下10位國民黨立委鎮場，然而不計今日上午，陳瑩輪值召委的時間只剩下今日下午、明日一整天，下周主導權將交到國民黨團手上，預料在明日結束前，兩黨將有更大動作。