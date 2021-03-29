NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

年度十大專輯出爐！誰是你心中的第一名？

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-29 11:00:00

網友們選出心中最愛的專輯，前三名分別是吳青峰（左圖起）、田馥甄、瘦子。（圖／環球音樂提供、何樂音樂提供、KKBOX提供）
▲網友們選出心中最愛的專輯，前三名分別是吳青峰（左圖起）、田馥甄、瘦子。（圖／環球音樂提供、何樂音樂提供、KKBOX提供）
日前Hit Fm聯播網DJ群評選出2020「Hit Fm年度十大專輯」，歌手田馥甄、吳青峰、韋禮安、告五人、李友廷、呂士軒、瘦子等人的專輯都在裡頭，《NOWnews今日新聞》對網友進行為期7天的民調，選出網友們心中最愛的專輯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
拿下冠軍的是吳青峰，他去年便以專輯《太空人》榮獲年度十大專輯，今年再度以專輯《冊葉一：一與一》連莊，專輯蘊含了吳青峰與過去的創作對話，分為上下冊，吳青峰透露，在休息的期間，他一一整理了過去的作品筆記，並把創作都依序編號、製作目錄，發現許多過去的作品，好像在聽別人的歌一般，「這些重新聆聽、重新閱讀、重新認識自己的作品的過程，充滿了戀愛的滋味。」
▲吳青峰推出《上下冊》演出的藍光概念輯。（圖／環球提供）
▲吳青峰的專輯《冊頁一：一與一》獲得最多網友喜愛。（圖／環球提供）
亞軍則是田馥甄，距離上一張專輯已經隔了4年的時間，以她自己獨有的節奏慢慢收歌、慢慢製作成專輯《無人知曉》，她在歌曲中唱出獨特的愛情觀、唱出生活的姿態，透過歌聽到田馥甄的不同面貌，認識了一部分的她。南部「點播特區DJ」小米稱讚田馥甄田馥甄就是一個品牌，姿態獨特且美麗。
▲屏東三大日音樂節首波卡司公開，田馥甄、白安確定登台獻唱。（圖／三立電視提供）
▲田馥甄被盛讚是一個品牌。（圖／三立電視提供）
第三名是從團體頑童MJ116單飛不解散，推出首張個人專輯《Outta body靈魂出竅》的瘦子，在個人專輯裡，瘦子不用犀利的角度去詮釋饒舌歌曲，而是以輕鬆的方式詮釋真實的生活、真實的態度，反思大環境下的問題。而得知專輯獲選「年度十大專輯」，瘦子開心表示：「很榮幸大家對專輯有很多感覺跟共鳴，可以用這些歌陪伴大家那就是他做音樂的初衷。」
▲瘦子單飛登上《2021超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）
▲瘦子的專輯《Outta body靈魂出竅》被選為年度十大專輯之一。（圖／台視提供）
 
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.88%68.12%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.79%5.21%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.51%52.49%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
74.9%25.1%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀