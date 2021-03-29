年度十大專輯出爐！誰是你心中的第一名？

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冊葉一：一與一》連莊，專輯蘊含了吳青峰與過去的創作對話，分為上下冊，吳

▲吳青峰的專輯《冊頁一：一與一》獲得最多網友喜愛。（圖／環球提供）

亞軍則是田馥甄，距離上一張專輯已經隔了4年的時間，以她自己獨有的節奏慢慢收歌、慢慢製作成專輯《無人知曉》，她在歌曲中唱出獨特的愛情觀、唱出生活的姿態，透過歌聽到田馥甄的不同面貌，認識了一部分的她。南部「點播特區DJ」小米稱讚田馥甄田馥甄就是一個品牌，姿態獨特且美麗。

▲田馥甄被盛讚是一個品牌。（圖／三立電視提供）