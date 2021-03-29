年度十大專輯出爐！誰是你心中的第一名？
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-29 11:00:00
日前Hit Fm聯播網DJ群評選出2020「Hit Fm年度十大專輯」，歌手田馥甄、吳青峰、韋禮安、告五人、李友廷、呂士軒、瘦子等人的專輯都在裡頭，《NOWnews今日新聞》對網友進行為期7天的民調，選出網友們心中最愛的專輯。
拿下冠軍的是吳青峰，他去年便以專輯《太空人》榮獲年度十大專輯，今年再度以專輯《冊葉一：一與一》連莊，專輯蘊含了吳青峰與過去的創作對話，分為上下冊，吳青峰透露，在休息的期間，他一一整理了過去的作品筆記，並把創作都依序編號、製作目錄，發現許多過去的作品，好像在聽別人的歌一般，「這些重新聆聽、重新閱讀、重新認識自己的作品的過程，充滿了戀愛的滋味。」亞軍則是田馥甄，距離上一張專輯已經隔了4年的時間，以她自己獨有的節奏慢慢收歌、慢慢製作成專輯《無人知曉》，她在歌曲中唱出獨特的愛情觀、唱出生活的姿態，透過歌聽到田馥甄的不同面貌，認識了一部分的她。南部「點播特區DJ」小米稱讚田馥甄田馥甄就是一個品牌，姿態獨特且美麗。第三名是從團體頑童MJ116單飛不解散，推出首張個人專輯《Outta body靈魂出竅》的瘦子，在個人專輯裡，瘦子不用犀利的角度去詮釋饒舌歌曲，而是以輕鬆的方式詮釋真實的生活、真實的態度，反思大環境下的問題。而得知專輯獲選「年度十大專輯」，瘦子開心表示：「很榮幸大家對專輯有很多感覺跟共鳴，可以用這些歌陪伴大家那就是他做音樂的初衷。」