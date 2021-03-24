NBA／Simmons和Gobert「嘴仗」背後 蘊含防守價值的改變
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-24 11:50:51｜2021-03-24 11:52:51
兩位本季年度最佳防守球員(DPOY)的熱門人選，近期隔空嘴仗，在聯盟中的球員看來，獲得這個獎項的意義越來越大。至少，對Ben Simmons和Rudy Gobert的來說，值得為它展開一場激烈的唇槍舌戰。
在最近一次受訪時，Simmons說，「沒有對Gobert不敬的意思，他是一名出色的防守球員，但是我不覺得他能從一號防到五號。你沒法讓他去防Kawhi Leonard、Paul George或是其他後衛球員。他沒法日復一日地防好這類型的球員」現代籃球裡，場上的位置正在模糊化，在防守端也是一樣，Gobert確實是一個特例，因為綜觀近幾年的DPOY人選，Giannis Antetokounmpo、Draymond Green、Kawhi Leonard都具備這種特質。不過對此Gobert自己有不同見解，「對我來說，防守最重要的是發揮影響力，就是在場上和隊友之間發揮影響力。說到底，就是你對自己隊和對手有多少影響。在場上重要的不是賣萌、不是耍帥、不是那些花俏動作、不是拿好數據，而是每場比賽都努力在防守端限制對手，發揮你的影響力。」「現在有很多高階數據，有很多衡量球員影響力的方法。」很顯然，Gobert明白自己在高階數據上的優勢，他的DBPM(防守真實正負值(DBPM，2.3)勝過Simmons(1.3)；在場下時對每百回合對手要多得9.7分，也優於對手(+0.3)。在官網的高階數據上，Gobert優勢更為明顯，他對位進攻球員的命中率要比個人本季平均下滑6.1%，在聯盟中並列第8，排在他前面的球員——除了Myles Turner——每場防守對位次數，遠遠不如他這麼多。Ben Simmons在這個數字上也很優秀，他每場讓對位球員命中率比平均減少5%，也是聯盟菁英之列。另外他在一項往往被忽略的數據——擾斷(DEFLECTIONS)的統計上也很突出，場均完成3.8次(聯盟第2)，本季總計133次(聯盟第5)，兩項數字都名列前茅。但NBA長人在競選DPOY永恆的優勢在於：他們在出手干擾(Contested Shots)這個數字上，外線球員難以匹敵。本季聯盟CS總數以及場均CS數前10的球員清一色全是內線長人。Gobert兩項數據分別為646和15.4次，皆為聯盟第2。這也是為什麼從1982-83賽季至今，中/前鋒球員獲獎次數多達25次，因為當你有機會防守次數越多，你對於場上的影響力也就越大。不過在2010年後，聯盟發生劇烈改變，Pat Riley口中的「未來籃球」已經成真，由於進攻端球員的位置越來越模糊，使得菁英防守者們也必須同時能防守多個位置。去年季後賽公鹿被熱火爆冷淘汰，系列賽結束後，Antetokounmpo被媒體問道「為什麼你不去主防Jimmy Butler？」他回答：「什麼意思？我就是盡力做好教練給我的任務。」同樣發生在去年，西區首輪的比賽，爵士在1:3領先的情況下被金塊給翻盤，他們阻止不了Jamal Murray，同樣也無法對Nikola Jokic加以限制。前者場均場均31.5分，三項命中率55/55/92%，第4到第6戰轟進142分；後者16.3分、8.1籃板、5.4助攻，真實命中率62.4%，還在搶七面對Gobert打進系列賽致勝球。面對這兩人的破壞力，顯然Gobert是不可能去主防Murray的，另外他也防不住Jokic，因為後者具備後衛該有的一切技巧，能讓Gobert被迫遠離他防守威脅最大的禁區。在季後賽中，對手更多的針對性和壓迫性，你會希望自己球隊最強的防守者能直接對位對方最好的球員，這也是Lonard、Green、以及現在Simmons正在做的。兩者孰高？確實是一個值得討論的問題，現在會有很多人不停爭辯，未來也還會繼續下去。而雖然目前幾乎所有數據都偏向Gobert，但是從對方球員和教練口中，更多的是指向Simmons。