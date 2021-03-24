名家論壇》楊威利／F-5又墜機！加速採購恰當配備
文/楊威利
2021-03-24 11:53:26｜2021-03-24 11:53:36
先說結論再論述。
飛機沒有老舊只有適航問題。訓練有其風險，行船走馬三分險。還要不要飛？怎麼改善？新聞3月22日又發生2架F-5戰機墜機意外事件，已知一名飛官殉職、另一名飛官還在搜尋，事故初步認為是擦撞所致。相關的新聞搜尋台東志航基地/墬機就有新聞連結，玆不贅述。飛機沒有老舊只有適航問題。目前飛機失事原因一般多指向天候、人為與機械三大因素，但或許是談話性節目太多所致，許多評論多會指出失事與機械老舊有關係，媒體甚至會以「飛行棺材」來形容F-5E/F戰機，在第一印象下大家都會認為是因為戰機老舊，或是空軍被迫操作古董戰機導致墜機的印象。不過就飛航器來說，機械只有適航問題沒有老舊問題，也就是說只要能飛，各國政府還是會要求飛航器飛行，有些機種是一用再用，例如美國B-52轟炸機自越戰服役以來，目前還在用；仿製蘇聯Tu-16的轟6K還是繼續繞台任務，國際上還有下列飛機自問世後多年後也都繼續他們的飛行任務，例如幻象Ⅲ、F-4戰機、MiG-21等型戰機、KC-135加油機、C-130運輸機、U-2偵察機、中國的An-2運輸機等都還在服役。舊機之所以能運作順暢一個很重要的原因是，政府必須撥足經費替舊機做延壽或是性能提升，以美國海軍空戰系統指揮部所轄的F-5N/F機隊來說，美國政府於2019年2月，以1680萬美元的代價替44架F-5戰機改裝，項次包含機體檢查、機體修復、機體翻新、緊急維修、飛機改裝、發動機支援與結構強化等。值得注意的是這些F-5機群擔任假想敵任務，F5N為單座戰機，擔任模擬空戰訓練。F5F為雙座戰機通常擔任敵對的攻擊軍角色。小結：舊軍用機不是不能飛，但要常常適時投資。訓練有其風險，行船走馬三分險。就報載所示，初步研判兩架F-5戰機是在轉換編隊飛行時發生擦撞事件；我們得先說飛機發生空中事故可能與飛行員資深或資淺沒有正相關；例如2019年6月25日，德國2架空軍現役颱風戰機疑似碰撞，在東北部波美拉尼亞（Pomerania）邦梅克倫堡（Mecklenburg）附近墬毀，飛行員1死，2架戰機估計損失2億美元。這種事件於承平時期發生在德國，可見空軍日常訓練有其風險。編隊飛行算是飛行員的基本功夫，自一次大戰已降空戰態勢多半為2機一組，長機負責攻擊、投彈，僚機負責掩護的樣態，這種樣態對地與對空戰術都很重要。例如兩機編隊緊密投彈，會有較密集的彈著點，對敵殺傷力較大，當然這類投彈在空用距外武器與對地飛彈日益增多後，對地攻擊的觀念已有所轉變。編隊飛行也可用於空中攔截，例如二對一攻擊科目等。在日常航迷拍攝的戰機起降中，偶爾會看到戰機編隊起飛與降落，其中編隊降落被航迷戲稱為「雙降」，取霜降牛肉的諧音，這類編隊起飛與降落主要是減少戰機在地時間，增加跑道的使用率，一旦主跑道在敵以飛彈攻擊並在我工兵單位快速修復後，可以用最快的速度將戰機升空，增加空防戰力。小結：戰機編隊飛行為基本功，德國空軍也發生戰機訓練意外。還要不要飛？怎麼改善？回到本次失事案例上，事發後有許多評論指出是F-5彈射椅的問題，應盡速汰換過往較初階的彈射椅，具體案例如美國海軍F-5N/F戰機換裝US16J型彈射椅，巴西空軍的F-5EM/FM戰機換裝馬丁貝克Mk10彈射椅。針對這些疑問空軍司令部參謀長黃志偉中將3月22日表示，更換計畫國防部已核准，最快今年底、明年初可以進行更換，粗估金額6億台幣。持平的說，換裝馬丁貝克MK16彈射椅對F5飛行員的飛航安全較有保障，但不是絕對保障，這必須先說清楚；因為飛機失事不得不彈射時，飛機的姿態如何？飛行員的意識？有無撞擊到機體？彈射椅組件是否正常，所有因素都還有待後續查明方有論斷；現在的問題是，設若1個月空軍進行天安特檢後，還要操作F5戰機時，那要怎麼辦？基層軍官是奉命行事，長官說去就去，因此即使明知F-5沒有換裝馬丁貝克MK16彈射椅，基層軍官還是會奉命去飛。高層能否趁著天安特檢的期間，以急件或是各種縮短行政流程的方式，儘速採購較新的彈射椅？如此種種改善措施都可以討論，但這6億、加上其他配件至多10億台幣，相較於2架戰機與飛官的訓練成本，絕對值。就現階段來說，F-5戰機主要擔任訓練任務，演訓時期擔任拖靶機的角色，但在新彈射椅還沒有撥補到位前，還是得按令飛行，不能不飛，誰說軍人好當？小結：軍人奉命飛行，不好當差。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com