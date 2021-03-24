賴清德出席台商活動 感謝台商投資台灣又認購鳳梨
記者胡宥心／台北報導
2021-03-24 11:56:41
副總統賴清德今（24）日上午前往圓山飯店出席「世界台灣商會聯合總會第27屆第2次監事聯席會議」開幕典禮，他致詞時提到，先前中國退貨台灣鳳梨，世界台灣台商聯合會總會長梁輝騰率先認購台灣鳳梨，世界台商與各地台商也紛紛支持，他代表蔡總統及農民，向世界台商總會每位會員表示感謝。
這場台商活動，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌也有出席。賴清德表示，這次疫情，蔡總統是「一手防疫、一手拚經濟」，國際社會肯定台灣防疫的成功，目前台灣也進入施打疫苗階段。台灣在疫苗上，國際採購與國內研發策略非常順利，用疫苗守護國人健康，未來不會有問題。拚經濟上，經由大家努力，去年經濟成長3.11%，預估今年可達4.64%，這都是大家共同努力的成果。賴清德也說，疫情期間，台積電領軍的半導體產業展現了國際重要性，更突顯國際社會對台灣的重視。從前行政院長林全到他擔任行政院長，再到現任的蘇貞昌，一棒接一棒，改善投資環境，歡迎台商回台投資，現在也已經產生效果，目前有1兆2000億台幣回到台灣投資，預估可創造10萬個工作機會。賴清德說，政府非常重視經濟發展，同時也重視年輕人創業，包括國發會提出100億元天使基金，蘇貞昌也加碼600億元的青創貸款，年底還有台灣新創島、戰略新島等政策，就是要幫助年輕人創業及6大核心產業可以上市上櫃，他鼓勵海外年輕人回到台灣或在海外參與台灣創業，「海外年輕人具備了台商創新冒險精神，如果可以跟台灣新創行業聯合在一起，可以創造雙贏局面。」蔡其昌致詞時提「大潭藻礁公投」議題，政府希望把空氣品質變好，以天然氣取代過去燃煤，這是能源轉型很重要的部分。政府規劃瓦斯接收站所在地有藻礁問題，蔡總統一方面要把藻礁保護好，因此將瓦斯接收站面積縮減剩下過去規劃的十分之一，剩下藻礁也要保護好。