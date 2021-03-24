中國「戰狼外交」四處惹事 美學者：凸顯擔憂被國際孤立
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-24 11:59:12
近期中國決策層、外交官在外交領域上「好戰」的表現，再次引起國際關注。美國、中國上週於阿拉斯加舉行會談，中共中央外事辦主任楊潔篪在會上發言不斷譴責美國；中國駐法大使館在網路上辱罵法國學者為「小流氓」，又發文強調此外交手段的正當性。外國媒體形容，這些行為讓人想起中國文革時期的「荒誕外交」。
中共中央外事辦主任楊潔篪在美中會談上，用近17分鐘狂罵美國國務卿布林肯（Antony Bliken），甚至沒給翻譯時間，《自由亞洲電台》報導，美國前外交官、現華盛頓約翰‧霍普金斯（JHU）大學尼采國際研究學院教職葛天豪（David Keegan）認為，這樣出格的「演出」其實早已準備好。在美中會談前，布林肯先出席四方安全對話（Quad），接著訪問日本、韓國，都與盟國聚焦在中國問題上；會台開場，布林肯就直言對新疆，香港、台灣議題的關切。葛天豪認為，這對「愛面子」的中國來說是一大打擊，也難怪楊潔篪要抱怨，而且楊潔篪沒有要美方理解的意思，可見都是出於（中國）國內政治的需要。葛天豪特別指出，布林肯在台灣議題上的堅持令人驚訝，布林肯在日本就公開探討台灣議題；過去國務院在台灣議題上一直很低調，因為美國認為這會更加容易的處理中國問題，然而事與願違。這可能就是美國轉變對中立場的原因之一。葛天豪表示，自己「非常樂見」拜登政府在一開始就毫不避諱的討論台灣。拜登上台後將拉攏盟友當作首要任務，而且並未在第一時間派代表訪問中國，這都讓中國感到非常憂心。美中會談後，中國外交部長王毅和訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）提出減少對美元的依賴；另一方面，中國國家主席習近平又與北韓（朝鮮）領導人金正恩通話，強調兩國團結共同應對敵對勢力的全方位挑戰。葛天豪認為，歐美近期又一致就新疆議題制裁中國，拜登政府團結盟友孤立中國的效果已經顯現，雖然中國快速做出回應，制裁了歐盟國家的一些議員和智庫，也凸顯了中國確實對美國與傳統盟邦打團體戰有擔憂。面對拜登政府在國際大打「團體戰」，中國外交官卻採用逞兇鬥狠的方式，指責是「瘋狗太多才有『戰狼』」。《自由亞洲電台》評論，讓人聯想到文革時期的荒誕外交，包括在外交人員所在的國家派發《毛語錄》、立毛澤東像、火燒英國駐中代辦處（1967年）、攻擊英國外交人員等事。葛天豪表示，現在中國外交官做作法顯示「北京現在的政治意識形態氛圍，可能是1989年以來最專制嚴厲的，這可以和毛澤東時期的文革式外交做對照。」但不論是戰狼還是文革，對中國本身都沒有建設性，接下來還是要觀察中國實際的作為。華盛頓智庫威爾遜國際學者中心（Wilson Center）中美研究所主任戴博（Robert Daly）就認為，雖然在鏡頭前，美中雙方高級別外交官都展現了針對國內觀眾的十足張力，但他注意到，中國官媒《新華社》在會後的報道中調子放軟。《新華社》報導提到，美中雙方承諾要「加強溝通」，還有氣候變化領域的合作，還要設置雙方的聯合工作組，雖然美國很快就出來否認了。戴博表示，在美中雙方以各自公開呼籲的方式叫陣後，美國正在檢討審視對中政策，也需要在短時間出台美中雙方可行且可以合作的政策作法。不論這艘船有多小，至少要為朝著合作、而不是對立的方向提供動力。令人擔憂的是，如果努力合作，最後可能變成由危機來影響美中關係。