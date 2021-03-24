LINE終止中國開發　加速轉移存放韓國資料至日本

LINE發布新聞稿說明，針對用戶資料保護議題，LINE日本總部於23日晚間向日本的行政機關「個人情報保護委員會」提出報告，除強調並無個資外洩事件發生，也針對受LINE委託負責系統開發業務的中國企業，其內部同仁被賦予取得保管於日本伺服器中用戶資料的權限一事作出說明。另外，LINE也說明今後的努力方針，作為隱私保護與數據治理的準則，並希望以透明的溝通讓用戶掌握清楚的資訊。LINE強調並無個資外洩事件發生。在系統中所有登入紀錄上，並無顯示台灣或其他國家的用戶資料有任何未經授權、不當的取得或瀏覽。LINE在全球設有許多開發據點，包括在中國的全資子公司 LINE Digital Technology （Shanghai）Limited。此團隊的開發工作涵蓋內部工具開發、人工智慧（AI）功能開發、LINE通訊軟體中部分功能開發、遊戲測試、一般功能測試等；員工在開發過程中，遵守嚴格的存取權限，執行正常的開發作業、偵錯、除錯與測試工作。由於日本個資法新法將在2022年全面施行，為符合新法的規範，LINE將加速以下應對作為。首先，針對中國的開發據點，LINE已終止中國團隊對於用戶資料之存取權限；另將終止中國開發據點的LINE通訊相關功能開發、維護作業、以及相關運用的開發工作。其次，LINE將原本存放於韓國的LINE聊天室、官方帳號、LINE Pay等數據陸續轉移至日本國內。保存於韓國資料中心的聊天室照片、影片、檔案數據，預計在2021年6月底前完成轉移；在貼文串中，由官方帳號公開的內容預計在2022年6月底前完成轉移，由一般用戶公開的內容將分階段轉移。LINE也將更新隱私權政策，以更透明的方式向用戶說明LINE對跨境資料的處理，也將清楚列出會接觸處理用戶資料的國家。此外，LINE會提高內部人員存取用戶資料的權限標準，無論人員所在國家、職務內容為何，都將縮小到必要範圍，也會採取更嚴格的審核流程，以強化數據管理。（編輯：趙蔚蘭）1100324