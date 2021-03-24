許富凱、陶晶瑩重啟攻蛋！公布新「開唱日期」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-24 15:47:48
許富凱首度攻蛋「拾歌」台北小巨蛋演唱會，原訂在今年2月舉辦，但最後考量疫情期間長輩粉絲健康、南北通車的風險，決定忍痛宣告演唱會暫時延期。而主辦單位成功申請到台北小巨蛋的新檔期，許富凱也於今（24）日正式宣告「拾歌」台北小巨蛋演唱會將於5月29日開唱；同樣原先預計要在2月開唱的陶晶瑩，也於今天宣布新的開唱日期，要在6月5日攻蛋。
許富凱在獲知新的演唱會日期後相當興奮，守諾在小巨蛋團圓的心願終於要實現了，前一晚更在社群發文預告「好事花生啦」，對於重啟的心情，他直呼：「終於鬆了一口氣！」接著感激著，「首先要對廣大的支持這次演唱會的粉絲朋友說聲感謝，大家一直引頸期盼等待時間公佈，每天都會有粉絲私訊關心 ，製作單位源活團隊也很用心在處理演唱會事宜，他們真的很辛苦，也希望疫情早日遠離，大家都要平安健康。」被問到即將開唱，是否有回到家鄉旗山媽祖廟祈求順利？許富凱回應：「只要經過各大廟宇，我都會祈求這次演唱會可以順利，新的時間出爐後，我要回旗山媽祖廟拜拜，也會到爸媽的故鄉里港媽祖廟拜拜，掃墓時向祖先說謝謝保佑。」此外，身為受疫情影響而延後演出的小巨蛋節目之一的陶晶瑩，她先前還特地選在原演出日上網開直播唱歌，以安撫粉絲失落的心情，這次知道演唱會能趕在上半年復辦，不用讓歌迷再無止盡的等待，她的心情猶如放下一顆心中的大石頭。