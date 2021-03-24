雙北論壇29日五股垃圾山舉行 北市對口賴彥霖請辭受關注
記者陳志仁／新北報導
2021-03-24 12:07:28｜2021-03-24 12:11:04
台北市、新北市生活圈結合緊密，單方面的制定政策將影響近700萬人口，市長層級的雙北論壇應運而生，並輪流舉辦；今年主辦的新北市政府29日將在五股垃圾山舉行，但台北市政府對口的研考會主委賴彥霖請辭，是否會影響議題設定的期程？也備受外界的關注。
至於今年的雙北論壇為什麼會選在五股的垃圾山舉辦，是否有特殊的意義？新北市長侯友宜今（24）日受訪時表示，這次選在五股垃圾山舉行雙北論壇，最主要是五股垃圾山的整頓已告了一段落，希望彼此間互相分享工作上值得學習的地方；五股垃圾山有以往的過去，也有現在在改變當中，更期待有未來，且涉及到雙北大家可以共同討論的項目。侯友宜指出，五股垃圾山還有五股擴大都市的計畫，涉及洪水平原的管制線要架高，及社子島洪水平原管制線的調整，須共同討論規劃；其實在雙北的合作上，大家可以共同思考，尤其社子島的開發案即將送到內政部，無論是五股垃圾山、社子島的開發，都認為是很好的一件事，更樂見雙北創雙贏。外界也關心雙北論壇會討論哪些議題？侯友宜回應，其實還有一些議題的細部，現在幕僚還在協調溝通，因為還有幾天，大家希望把很多的意見能夠趨於一致，再來跟各位對外來做一個報告；據了解，雙北論壇包含捷運路網在內的8大議題，但台北市政府對口的研考會主委賴彥霖預計月底離職，是否會影響議題設定的期程？也備受外界的關注。