今日最聚焦／富邦成功娶日盛金 專家剖析首宗金金併效應
記者顏真真/台北報導
2021-03-24 17:00:00
富邦金控以每股13元成功收購日盛金控53.84%股權，創下國內首樁「金金併」的里程碑，而此金金併題材也激勵雙方今（24）日股價表現。專家認為這次金金合併成功主因可能是日盛金至少有一方大股東贊成合併，而富邦金去年每股稅後獲利（EPS）已超過8元，穩居金控獲利王，在銀行、保險及證券3大體系整合完畢後，競爭力將更為提升，也將拉大與國泰金的獲利距離。但能否帶動國內金融合併潮？他認為影響不大，畢竟整併必須要考慮彼此雙方需求，還要看被併的大股東及整個合併綜效。
富邦金公開收購日盛金股權達20億3099萬9369股，為日盛金已發行普通股股份總數53.84%，公開收購條件已成就，預計3月30日完成公開收購股權交割，富邦金也期盼在主管機關金管會核准之前提下盡速完成後續整併計畫。而為支應此案及後續合併案的價金490.4億元，富邦金也將發行普通股與特別股合計募集約新台幣500億元。相關增資計畫尚待董事會通過並取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。此公開收購案成局，也激勵日盛金今日股價一度勁揚超過3%，來到12.8元，富邦金股價亦一度漲超過1%，衝上55.3元，但之後獲利了結賣壓出籠，盤中股價由紅翻黑，金融股則小漲。至於市場怎麼看國內首宗「金金併」的誕生？啟發投顧證券分析師楊基政今日接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，這次合併案能成功主要原因可能是兩大股東裡面，至少有一方股東贊成合併，尤其證券部分，富邦在合併日盛證券後，有機會成為國內第二大證券商，富邦金的競爭力將更為提升。確實，日盛金大股東日本新生銀行今日也公告，在綜合考量公開收購條款和條件及評估在日盛金控的戰略地位後，已申請參與富邦金針對日盛金普通股的公開收購應賣。新生銀行申請應賣股數13億3877萬9132股，對照日盛金截至今年2月最新大股東持股明細，可看出等於新生銀行在日盛金的35.49%持股全數售出。楊基政認為金控主要有3大體系包括銀行、保險及證券，富邦金在2002年合併了台北銀行，2009年再合併ING安泰人壽，也讓富邦金成為連續12年金控獲利王，尤其合併ING安泰人壽後，而這次合併動作，日盛證券是老牌券商，市占跟富邦證券加起來，將有機會僅次元大證券，成為國內第二券商龍頭。富邦金在合併日盛金後，除證券體系強化，再銀行分行數也可能成為國內民營銀行最多的，在3大體系銀行、保險及證券整合完畢後，富邦金的競爭力將更為提升，與國泰金的獲利也會拉大，這從去年富邦金每股稅後獲利已超過8元就可看出。而國內首宗「金金併」的出現，是否帶動國內另一波金融整併潮？雖然金管會基本上是鼓勵「金金併」，也訂出「敵意併購」條件包括資本充足、經營能力佳、國際布局及企業社責任良好等4項標準，符合條件的金控包括元大金、富邦金（已啟動併購）、玉山金、台新金及中信金，但楊基政認為還是要看被併的大股東及整個合併綜效，這次合併對富邦金的金控布局會更完善，只是對國內金融業影響並不大，畢竟整併的過程必須要考慮彼此雙方需求。在金融股價表現方面，楊政基分析這次富邦金合併日盛金是溢價24.8%，也就是13元完成收購，所以今日日盛金股價接近13元，但應該不至於超過13元，畢竟最近金融股這個走法也滿溫吞的，所以大概會在12.8元附近游走，而富邦金本身獲利非常不錯，去年EPS達8元以上，連續12年金控獲利王，所以金融股族群會以富邦金為馬首是膽，最近股價可能溫和往上遊走。至於看其他被點名符合「惡意併購」的金控股價是否能有表現？楊政基表示，事實上這些金控的EPS沒有像富邦金那麼這麼突出，因此基本上這些金融股屬於比較保守型的資金，當電子股回跌的時候，相反的可能形成一個蹺蹺板效應，金融股這些保守型的資金才會開始進入。