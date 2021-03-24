攻防一週有結果！藍綠協商同意設立疫苗採購調閱小組
記者吳承翰／台北報導
2021-03-24 12:22:14｜2021-03-24 12:30:01
針對立法院是否設立「疫苗採購調閱小組」，藍綠吵了將近一週，今（24）日上午有新進展。國民黨團不滿民進黨團本週一（22日）表決推翻調閱小組設立的議事錄，今天早上6點就動員集結在社福衛環委員會外，且霸占主席台、杯葛議事進行，藍綠吵了一上午。大約在11時40分，民進黨團總召柯建銘和國民黨團總召費鴻泰闢室密談，朝野協商了幾分鐘後取得共識，民進黨團不再阻撓，同意設立疫苗採購調閱小組。大約12時05分，社福衛環委員會宣讀議事錄結果，宣布散會。
根據今天朝野協商簽字的結論，通過上周成立疫苗採購調閱小組，至於成立調閱小組的時間，協商結論只寫了「交由朝野協商之後決定」。但國民黨團希望能現在就成立調閱小組，行政院則希望能在所有疫苗到手後再公布採購狀況，調閱小組成立的時間，料將成為兩黨下波攻防的標的。國民黨立院黨團上周四（18日）在社福衛環委員會趁民進黨團人數不足時發動奇襲，成立疫苗採購調閱小組，然而民進黨團本周一（22日）表決刪除議事錄，試圖推翻上周四的開會結果。立院衛環委員會今日延續這波朝野攻防，國民黨立委霸占主席台，杯葛議事進行，藍綠吵了一上午。國民黨立委陳玉珍引據媒體報導，指有立法委員帶著疫苗廠商雅各臣、信東從中攔截，硬是把東洋的3000萬劑擋下來，讓台灣原本能以每劑31美元買進疫苗，價格提高到45美元，時間點還比東洋晚半年。陳玉珍怒批監督是法律賦予立委的職權，如果民進黨團想推翻，就是幫忙行政部門護航。民進黨立委陳瑩則指控國民黨有人想對疫苗上下其手，賺國難財，要是國民黨團這麼想查，就在黨內設立調查小組查自己人。陳玉珍則接著指出「由此可見，疫苗這個水真的很深，兩黨都認為對方有人在搞鬼。」更加強國民黨團成立疫苗採購調閱小組的正當性。藍綠數度爆發口角，就在各界以為此事僵持不下之時，突然出現轉機。柯建銘和費鴻泰進行朝野協商，同意設立疫苗採購調閱小組，為將近一週的爭執劃下句點。朝野協商結論中寫下，針對上週四（3月18日）衛環委員會所通過臨時提案第9案，成立疫苗採購調閱小組一案，經朝野協商同意，照案通過，至於調閱小組成立時間交由朝野協商之後決定。