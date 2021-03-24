歐洲多國召見中國大使　戰狼回批應反躬自省

（中央社台北24日電）因人權問題而起的制裁紛爭最近在中國與歐盟間延燒，多國近日召見當地中國大使表示抗議，中國駐館也不甘示弱，對外宣傳向所在國「提出嚴正交涉」。
歐盟22日以中國侵犯新疆人權為由通過制裁案，但中國隨即宣布報復性制裁。近日荷蘭、比利時、德國、丹麥外交部先後召見當地中國大使，針對中國的報復性制裁表達抗議。中國使館也隨即在官網刊文，稱這些大使為歐洲制裁一案向所在國「提出嚴正交涉」。要求所在國與歐盟「反躬自省」，立即「糾正錯誤」，不要干涉他國內政。據上述中國使館官網，駐荷蘭大使談踐22日「就歐盟外長會藉口所謂新疆人權問題作出單邊對華制裁決定，向荷蘭外交部提出嚴正交涉，對歐方決定表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。」中國駐比利時大使曹忠明23日會見比利時聯邦副首相兼外交大臣辦公室主任，就歐盟對華實施單邊制裁事提出嚴正交涉。中國駐德國大使吳懇23日「緊急約見」德國外交部國務秘書柏格（Miguel Berger），「就歐盟外長會藉口所謂新疆人權問題作出單邊對華制裁決定，向德方提出嚴正交涉，並通報中方有關反制措施。」此外，中國駐丹麥大使馮鐵23日「就歐盟借所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施單邊制裁向丹麥外交部提出嚴正交涉。」歐盟外交部長22日在布魯塞爾舉行會議，點名4名新疆高官與國營實體「新疆生產建設兵團（XPCC）」公安局打壓維吾爾族等少數族群，據此將其列入黑名單。中國外交部22日即以「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」為由，對歐洲的10人和4機構實施制裁，被制裁的相關人員和家屬將不得進入中國大陸、香港和澳門，也不能與中國進行商務往來。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100324