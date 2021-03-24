中職／一肩「扛」起鄭文燦 樂天女孩陳伊：市長要減肥啦
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-24 12:50:46｜2021-03-24 14:08:39
樂天桃猿昨日（23日）在主場桃園球場進行開幕戰，吸引7884位球迷到場觀戰，包括桃園市長鄭文燦、中職會長蔡其昌等人也都到場，而鄭文燦在猿隊擁有大量進攻機會時，不但下場跟樂天女孩同樂，最後還被「扛起」，讓不少網友笑說：「原來選市長是為了這個？」另外球迷們也為出力最多的樂天女孩11號陳伊抱屈，要球團幫她「加薪」。
陳伊表示：「學姊有說過鄭市長很愛棒球，一年至少都來球場10幾次，雖然昨天輸球，但他每次來贏球機率都很高，是幸運星，但還是要說一下市長真的好重，要減肥啦。哈哈。」就連隊長籃籃事後也發文笑說：「這是我抬過最重的人」，也馬上再度加註「我是說身分地位」。睽違5年，樂天女孩陳伊終於以「虎牙甜心」之姿再度回到猿隊大家庭，她透露，自己回到球場很感動，還有球迷記得她的名字，而一開始也有點小緊張。 樂天最終雖然以4:7落敗，不過樂天女孩陳伊說：「下次贏回來！希望有更多球迷為樂天加油。」今年樂天女孩也增加很多首歌曲，她說：「像這次我也有跳錯一點點，但是就趕快修正回來，今年有女團長，還有過去我們跳的《客家本色》等歌曲，感謝這些粉絲，還有球團給我機會一起幫樂天加油。」