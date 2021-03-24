喊三聲遭老師毒打 補教師失控怒毆學童
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-24 12:54:26
台中市知名連鎖補習班大里分校，月初驚傳重大兒虐事件。一位不具教師資格的女教師，上課時突發性情緒失控，連續毒打學生近十下，造成大面積瘀傷，家長今(24)日在台中市議會民進黨團召開記者會，哭訴有關單位若不盡早提出補救辦法，恐成為兒虐防治潛在突破口。
民進黨市議員鄭功進表示，全國開設超過20間以上的知名連鎖補習班業者，其中在位於大里立新分校，班內一位不具教師資格的女教師，因遭10歲林姓學童，連喊三聲老師後，老師突發性情緒失控，連續毒打該名學生近十下，造成大面積瘀傷，家長深夜發現瘀血才驚覺不對勁。整起事件補教業者不僅逾時通報，且自始就不願提供家長能還原真相的事發影片，林姓孩童的母親，只好帶著驗傷單等相關證據。鄭功進議員服務處特助鄭紹頡表示，自己是第一線受理林姓母親陳情的人，正所謂「每個孩子都是父母的心頭肉」，因不當管教所造成的嚴重兒虐，翻遍現行的法令，竟只有逾時通報，可以罰款補教業者區區5萬元，即可繼續招生，這種比例原則嚴重失衡的規定，明顯不具嚇阻效果，有關單位若不盡早提出補救辦法，恐成兒虐防治潛在突破口。 林姓母親重申，自始至終他只想要知道一個真相，一個他的小孩到底犯了怎樣的錯，需要遭受補教老師這樣的「體罰」？她堅信補習班的經營者，才是最應該負起責任的人，因為只有在晉用教師時，做好品質把關，才能真正預防不當管教的行為發生。鄭功進也強調，現行補習班晉用新進教師法定標準，除了不需要受過專業教育學程的訓練，甚至連最基本的教育心理學、教學方法等條件皆不要求，坊間多數的補教業者，一旦發生類似的兒虐事件，只要有按時通報，僅需開除不適任教師，幾乎無法可管。他希望突顯現行體制的問題，秉持兒虐零容忍的高標準，盧市長身為六都中唯一的女性市長，面對兒虐事件頻傳，也應盡早提出屬於臺中市自己的自治條例，希望確保不要再有下一個類似林姓孩童的受虐事件發生。議員黃守達指出，此虐童事件已明顯違反兒少法。盧秀燕號稱媽媽市長，卻放任這種狀況發生，若台中市現有政策工具不夠，就應該擬定相關的自治條例來因應。教育局、社會局應加強作為，嚇阻這種事件一而再再而三的發生。議員賴佳微強調，媽媽市長同為女性民選政治人物，面對臺中市兒虐事件頻傳，面對兒少的未來學習歷程，也應比照管制生媒自治條例的強度，盡早催生臺中市補教業管理自治條例。議員林德宇表示，很遺憾在大里發生這樣一起重大的補習班教師不當管教事件，教育局官網上的「台中市政府教育局短期補習班不適任人員通報單」明確規定相關的通報行為不得超過24小時，他質疑，本案中的通報顯然沒有落實，教育局螺絲是鬆了嗎？教育局相關的行政管制有必要重新來檢視。他進一步指出，依照補習及進修教育法第9條的規定，這樣逾期未通報的行為應處負責人5萬以上至25萬以下罰緩，他要求教育局在裁罰時應審酌情節及犯行上的重大，不應只用最低標準做處置，他也要求社會局針對兒少權益的保護落實相關的通報機制。議員林祈烽表示，每次聽到這種兒虐事件都讓他感到非常心痛，特別是發生在補習班或托嬰中心的兒虐案件，最讓他氣憤；他要求教育局一定要對此事查明真相，業者如果真有隱匿通報的事情，一定要加以懲處，甚至是公佈業者的名字讓大家知道，不能讓這種惡劣的業者再繼續經營補教業，防止更多的虐童案再發生。教育局表示，市府嚴厲譴責補習班教師不當管教行為，獲報後立即由台中市家庭暴力及性侵害防治中心展開調查，確認補習班教師已違反兒童及少年福利與權益保障法，最重可處60萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱；教育局也將儘速召開短期補習班不適任人員認定委員會，依審議結果作不適任人員提報。另外，補習班於今年3月5日發生魏師不當管教情形，同日魏師離職，補習班卻於3月8日才通報教育局，涉及隱匿通報，教育局也依違反「補習及進修教育法」裁處負責人5萬元罰鍰，要求補習班業者對所屬員工落實法規教育訓練，並將執行情形列入稽查重點，一旦有違法情事將依規裁處，絕不寬貸。