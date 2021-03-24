父債子還? 火鍋店灑冥紙催討百萬酒帳
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-24 13:24:26
台中市陳姓男子為了追討黃男100萬元的酒店簽帳，竟然找上黃男經營小火鍋店的女兒及女婿要求「父債子還」，多次教唆數名男子前往小火鍋店散發印有其女兒及女婿照片的「尋人啟事」，並以言語恐嚇、灑冥紙等方式逼債，經第一分局逮捕陳男等人偵辦移送，陳姓男子被台中地院依共同犯恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑6月。
台中市警一分局於108年1月29日晚間接獲報案，指有多名男子於西區五權路某小火鍋店前以灑冥紙等方式騒擾恐嚇店家，西區派出所警方趕往現場，當場逮獲一名來及逃跑的洪姓男子，其餘多名同夥則聞風逃逸，經過追查後再傳喚陳姓、洪姓、廖姓、王姓等多人到案。經警方調查，原來是小火鍋店老闆娘的黃姓父親在酒店欠下上百萬元的簽帳，陳姓男子代表酒店討債，轉而找上黃姓債務人的女兒及女婿，要求「父債子還」。陳男等5人先於108年1月7日20時許分乘2輛車前往五權路黃男女兒及女婿經營的小火鍋店，恫嚇要求該夫妻代為還債，否則將對該夫妻不利。陳男等人另於108年1月15日、18日、21日，3度在晚餐時段內前往火鍋店外，以向路人及客人散發貼有兩夫妻照片之「尋人啟事」傳單、及對兩夫妻言語騷擾等方式要求代償100萬元。同月29日晚間又前往火鍋店內灑冥紙恫嚇逼迫時，台中市警一分局獲報趕往逮捕來不及逃跑的洪姓男子，後續再傳喚陳男等人到案偵辦。台中地院上周16日宣判，法官依「共同犯恐嚇取財未遂罪」判處陳男有期徒刑6月。