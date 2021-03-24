運安會曝遊覽車意外是車體結構問題 林佳龍回應了
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-24 13:09:08
蘇花高上周發生遊覽車撞山意外造成6人罹難，運安會主委楊宏智今（24）日赴立法院備詢並受訪表示，以當時的車速造成遊覽車身開出大洞、乘客遭拋飛等狀況非常不尋常，近一步調查發現，遊覽車車體結構有系統性問題，明（25）天將發布期中安全通告。而交通部長林佳龍則表示，將配合運安會提供的報告進行相關檢查，會特別針對車體打造過程審視。
楊宏智指出，遊覽車車速約45公里，「不管怎麼樣碰撞，車位都不應該和車體分離」，另外還造成遊覽車身上撞出一個大洞，恐怕是車體構造系統上的問題，預計之後遊覽車會分梯次，從重要廠商開始重新檢測，運安會明天也會發布期中安全報告說明。林佳龍今日上午出席記者會時受訪表示，其實在發生事故之後，交通部便成立小組調查，包含針對該公司同類型的遊覽車進行召回、檢測外，打造車體的公司和車測、車安中心的相關文件，除了書面查核，也責成路政司了解車體狀況，過去車測、車安中心的檢測部分是採書審，不過由於此次意外車體破損和車椅脫離等相關問題，交通部在上周便展開查核，同時配合運安會的調查報告，進行相關檢查，特別針對車體構造在打造過程是否有疏漏、變造，都是檢查的重點。楊宏智指出，去年陽明山發生兩部遊覽車相撞意外，也發現類似系統性問題，車檢公司針對新出廠遊覽車的相關規範需要調整，而且非常必要，不過針對此次撞山意外到底是人為疏失還是車體問題，還需要進一步調查釐清。