「FORMART」在家輕鬆開模 桃青年局輔導企業築夢
記者李春台/桃園報導
2021-03-24 13:13:20
桃園市政府青年事務局及經濟部中小企業處輔導的新創團隊「邁雅設計有限公司」，研發全球首台智慧化智慧真空成型機「FORMART」，可應用於製作產品塑膠包裝盒、餅乾模型及立體感應招牌燈等，只要5分鐘即可迅速完成模具製作，內建完整塑膠板資料庫降低製作失敗率及使用者門檻，讓自造者可以輕鬆在家裡製作各種塑膠模具。創新技術奪得經濟部「創新研究大獎」，更於嘖嘖募資募得430萬的佳績，今(110)年3月上架Kickstarter國際募資平台，現募得資金逾新台幣600萬元，金額持續上升中。
擁有多項便利性與專利的「FORMART智慧真空成型機」可大幅縮減製作成本與時間，傳統工廠開模時間動輒6-8週，製作費用更需2-6萬不等，使具有想法與創意的小型創業者為之卻步，使用「FORMART智慧真空成型機」，只要短短5分鐘，便可完成模型製作，所需成本亦大幅下降，讓專業與便利可以同時存在，運用新的科技，將創意成型、生意成真。邁雅設計創辦人史承彥運用自身豐富的研發與創業經驗，結合環保觀念與環境永續發展價值，研發出屬於新世代的桌上型智慧工具機，期望翻轉產業對於新生代創業家的不友善環境。109年邁雅設計公司營運及資金取得受COVID-19疫情影響，藉由青創基地業師強化輔導，並透過申請經濟部中小企業處小型企業創新研發補助款與資金紓困振興方案累計獲得158萬元，成功度過難關，產品在市場上已獲初步肯定，成功將真空成型技術帶入時下最夯自造者領域。桃園市政府青年事務局局長顏蔚慈表示，青年局鼓勵青年勇敢創業，三大青創基地、社會企業中心將持續提供青年創業家優質的創業環境，此外，經濟部中小企業處於去年八月修訂青創貸款條件，提供更優惠的利息補貼資源，同時簡化申請程序，鼓勵桃園創業青年申請，減輕貸款壓力，成就夢想。