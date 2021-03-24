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長賜輪卡蘇伊士運河　長榮、交通部這麼說

記者張志康/綜合報導

2021-03-24 13:25:17

長賜輪
▲長榮海運的長賜輪在蘇伊士運河擱淺。（圖／翻攝自MarineTraffic.com）
棣屬長榮海運的貨櫃輪長賜輪（Ever Given）昨日於蘇伊士運河擱淺，導致河道大堵塞。長榮海運表示，將盡速協助該輪脫困。交通部也表示，若需要蘇伊世運河管理單位協助事項，將透過外交單位給予協助。
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據瞭解，長賜輪為20000 TEU級貨櫃輪，日本船東、船員也均由船東公司派遣，長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租。發生擱淺事件後，後續衍生的相關費用，長榮海運保留向船東求償的權利。不過，市場人士指出，因貨櫃海運業者並未保障貨物何時到達目的地，因此恐未有貨物延遲賠償問題。
▲長榮海運的長賜輪擱淺在蘇伊士運河內，造成河道大塞船。（圖／翻攝自MarineTraffic.com）
▲長榮海運的長賜輪擱淺在蘇伊士運河內，造成河道大塞船。（圖／翻攝自MarineTraffic.com）
長榮海運表示，接獲船東通知，長賜輪於23日上午8時左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。
航港局表示，長賜輪擱淺後，已找8艘拖船拖回原航道沒有成功，現在等台灣時間中午的高潮位再嘗試脫困。對此，交通部表示，部長林佳龍已掌握事件狀況，責成航港局了解長榮海運處理情形，並給予必要協助。
交通部指出，航港局將持續掌握該海事案件處理情形，如有需蘇伊世運河管理單位協助事項，將透過外交單位給予協助。交通部也表示，現正值國際貨運暢旺時期，各航商應加強船舶航行安全，會請航港局確實督導及協助航商，加強船舶航行安全。
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