飛官潘穎諄失蹤搜救　軍方出動無人機

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）台東志航基地2架F-5E戰鬥機22日下午在屏東牡丹鄉旭海海域上空擦撞墜海，飛官潘穎諄失蹤，搜救黃金72小時分秒必爭，軍方今天搭配中科院研發的紅雀無人機進行搜尋。

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清晨，F-5E墜海附近的牡丹鄉旭海村及隔鄰的滿州鄉港口村、九棚村不時飄著細雨，軍方聯合海巡從昨天就在這條南北縱向18公里的海岸線及山區搜尋潘穎諄，今天兵力維持295人，集中在海岸線搜尋。

指揮官三軍聯訓基地少將張明德表示，昨天發現的救生衣及飛行頭盔等貼身裝備都是在海岸找到，研判潘穎諄落海的機率大，因此今天放棄山區的搜尋，集中在海岸海岸及海上搜尋。

明天將是黃金72小時關鍵時刻，軍方在九棚海岸出動中科院研發的紅雀無人機進行搜尋，鄰近就是昨天發現頭盔、戰機碎片及海綿的南仁漁港，但是，起飛不久，雨勢又大了起來，軍方於是收起無人機，等天氣變好。

無人機是這次的搜救行動中首次使用，在等待天氣變好的時刻，騎著沙灘車來回海岸搜尋的行動不間斷。

張明德表示，無人機這幾天都有備援，但空域要讓給直升機搜救，所以直到今天上午才出動，希望能發現到潘穎諄的橘色軍服及西瓜顏色的傘具。

張明德表示，從昨天下午3時20分在南仁路找到頭盔後，到今天上午10時，没有新的發現。

台東志航基地2架F-5E戰機22日下午3時許在旭海海域上空擦撞墜海，中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，目前找到的戰機裝備有彈射座艙、飛官左腳皮鞋、飛行頭盔、飛機殘骸及泡綿等。（編輯：李亨山）1100324