去年度現金股利配發近900億 櫃買中心推動企業上櫃
記者張志康/綜合報導
2021-03-24 14:16:49
證券櫃檯買賣中心今日公布統計資料，截至3月23日止，已公布109年度現金股利的上櫃公司，配發的現金股利總金額達新台幣897.38億元，其中，有175家公司每股現金股利逾2元。
據櫃買中心統計，截至23日止，已公布配發109年度現金股利的上櫃公司合計366家，配發現金股利總金額897.38億元，現金殖利率逾2%合計286家，平均現金股利殖利率2.79%；在已公告507家中，有141家公司未配發現金股利。另外，由於今年以來投資人參與股市買賣持續熱絡，截至23日止，上櫃股票成交日均值為708.94億元，興櫃股票日均值為49.44億元。櫃買中心表示，今年將持續推動企業上櫃及興櫃掛牌，今年首家申請上櫃的凌陽創新已於今天正式送件，預計3月會有3家送件；今年來新增申請及登錄創櫃板公司合計達11家。櫃買中心訂出今年送件申請上櫃家數目標，希望能超越去年的19家。依櫃買中心統計，今年新增6家上櫃掛牌及13家登錄興櫃，總計上櫃公司掛牌達787家，興櫃公司登錄家數達259家。今年新增上櫃掛牌公司中，有5家屬於5+2創新產業。櫃買中心將於今年第3季增設戰略新板，原則上希望7月開板，相關規章修正草案預計在3月底公告，今年掛牌家數目標是5至8家。