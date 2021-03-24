三接若蓋不成 經長：燃煤發電比重勢必要增加

（中央社記者梁珮綺台北24日電）三接能否如期供氣牽動2025年能源配比，立委關切萬一三接蓋不成，燃煤比例會否從30%增加到36%，經濟部長王美花說，不會那麼高，但在沒有替代方案下，為了穩定供電，勢必要增加燃煤。
王美花上午赴立法院經濟委員會進行相關報告並備詢。立委質詢時相當關心2025年能源配比以及燃煤機組除役時程。隨著興達2部燃煤機組將在112年除役、協和2部燃油機組在113年除役，補足電力缺口的「燃煤」重擔會不會落在台中電廠，對於媒體再三詢問，王美花僅笑了笑，沒有正面回應。中油第三天然氣接收站興建涉及藻礁保育，由環團發起的「珍愛藻礁」公投有望在8月舉行，台灣民意基金會昨天釋出民調顯示，54%民眾樂見公投過關。蔡政府訴求2025非核家園，能源轉型目標為50%燃氣、30%燃煤與20%再生能源，不過，王美花日前指出，三接無法如期上線的話，會影響2025年的能源配比，恐會「增煤減氣」，估原占比50%的燃氣下降、占比30%的燃煤會上升，但實際比例還要精算。王美花今天答覆民進黨立委邱志偉質詢時說，燃煤比例屆時會增加，但不會到6%。面對邱志偉進一步詢問三接興建若延宕，會不會影響既有燃煤機組除役時程，王美花則回應「不會」，表示環評時已承諾除役時程，會照常進行，但現階段燃煤機組因環保因素降載，一旦三接無法如期上線，降載量可能要減少。因應「珍愛藻礁」公投成案，邱志偉也詢問王美花，「會不會提對案？」王美花表示，目前沒有這樣的想法，以讓所有人理解為重。國民黨立委楊瓊瓔、呂玉玲、孔文吉關心萬一公投過關，經濟部的下一步以及替代方案，王美花回應，會依照公投結論執行，經濟部在公投舉行前會做出完整說明，「如果（公投）過關，就是無法施工」。她也強調，三接若無法蓋，用電將出現缺口，無論新址選在何處都曠日廢時，「能源供應就是有下就要有上」，在沒有替代方案下，為了穩定供電，勢必要增加燃煤，也會調度用電。（編輯：林淑媛）1100324