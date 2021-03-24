自願變「強制接種」！中國爆出強迫民眾施打國產疫苗
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-24 14:39:27｜2021-03-24 14:39:50
為遏止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，中國政府日前推動接種疫苗，但因為中國過去多次發生注射疫苗致傷致死的「毒疫苗」事件，不少人不願接種中國自製的疫苗。近日傳出有地方官員強制民眾接種疫苗，有些人接種後出現不良反應持續長達1週。
《自由亞洲電台》報導，中國大約有7000萬人已接種新冠疫苗，但多個地區傳出有居民由於擔心副作用拒絕接種新冠疫苗，官員會了完成上級命令而強制民眾接種。網路上有中國國企內部的公告，要求下屬企業加強防疫，群組訊息還有領導階層發言，要求不願接種的人解釋原因，並警告無法完成接種工作，大家都不好過。目前中國境內獲得批准的國產疫苗共有4款，其中3款為「滅活疫苗」，由國藥集團旗下的中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司研發，另一款為康希諾（CanSinoBIO）研製的單劑疫苗。廣東一位陳先生透露，10多年來很多疫苗受害者，特別是小孩的案例非常多，所以（中國）國內的安全性連百姓都不相信。現在體制內或事業內的編制人員都已經打過疫苗，都是強迫性的；武漢的高先生也表示，政府部門力推接種，公車、計程車業者都要接種。北京居民表示，1個月前當地官員為了完成接種任務，以「沒打疫苗就不能上班」強制民眾接種，甚至有地方以獎金鼓勵大家接種疫苗。西安近日傳出有醫生在接種後仍然確診，香港也有類似案例；一個20多歲年輕男子在接種後出現嗜睡的副作用，長達1週。據港媒報導，從2月26日開始接種至3月14日，短短17天內已有7人接種疫苗後死亡；智利在三分之一的人口接種科興疫苗後，單日新增確診率仍沒有下降，甚至上升幅度達30%。巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）也傳出，在3月18日接種中國國藥集團的新冠疫苗後2天，確診感染新冠肺炎。巴基斯坦半總理辦公室20日表示，總理病毒檢測反應呈陽性，正在進行自主隔離。中國媒體近日報導，截至3月22日24時，中國內已接種8064.3萬劑疫苗，海內外合計接種量破億劑。中國國務院聯防聯控機制宣布，將加快全國免費接種，從高風險、重點人群、普通人群，將會是「最大規模集中疫苗接種」。中國當局宣布大規模接種疫苗接種，相關字詞也衝上微博熱搜榜，中國網友抱怨，中央說是「自願」到了地方就變成「強制接種」。網友感嘆，「（政府）說是自願打，為什麼還要強制？；學校逼著家長打，單位領導還逼著打，打之前還必須簽保證書。」、「強制接種疫苗和我家動物（寵物）被做絕育手術有何區別？」還有網友認為，地方政府太過追求（接種率）數據了，有些人準備懷孕或是正在哺乳期，真的是有苦說不出。但是，接種疫苗對整個國家的疫情確實有好處。
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