不認同王定宇批立委會館簡陋 葉毓蘭下周一帶團考察
記者吳承翰、鄭宏斌／台北報導
2021-03-24 15:05:23｜2021-03-24 16:08:41
週刊日前爆料，民進黨立委王定宇和小他17歲的同黨發言人顏若芳有「同居疑雲」，王定宇則解釋是「房東與房客關係」，且稱因為立委會館太簡陋，才會向顏租屋。據了解，下週一（29日），立法院司法法制委員會召委、國民黨籍立委葉毓蘭將排考察行程，前往立法委員的台北、大安2間會館考察內部狀況。
葉毓蘭接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，包含王定宇在內，民進黨立委許智傑也批評會館簡陋，有損國會形象，立院總務處、秘書長林志嘉也不處理，她有必要帶團去看看，若太簡陋就改進，不簡陋也要還立法院一個清白。葉毓蘭說，王定宇、許智傑對立院會館的批評，會影響立法院的名譽，居住環境若真的像他們說的那麼糟糕，會連帶拉低立委問政品質，而主管立院軟硬體設備的林志嘉、總務處，在立院設施被人批評後，也沒有回應，好像真如王、許說的冷氣很吵、有霉味，她認為有必要給社會一個交代。據了解，葉毓蘭家在桃園龜山，離立法院僅二十餘公里，但由於龜山、林口到台北，尖峰時段非常阻塞，單趟至少1小時起跳，葉自上任以來，就一直住在立委會館，可說是立委會館的最佳代言人。而王定宇在鬧出同居風波後，一連串的發言非但沒幫自己洗白，還牽扯昔日成大學妹、同黨立委何欣純，引發民進黨女性立委同聲撻伐。近日王定宇已暫時消失在媒體版面，未料批評會館的言論惹到葉毓蘭，下周的考察行程恐讓他的醜事又再度被人提起。