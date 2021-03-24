AZ疫苗累積4件不良反應 陳時中自曝：接種處壓到會痛
記者陳致宇／台北報導
2021-03-24 15:10:43｜2021-03-24 15:10:52
台灣首批牛津AZ疫苗22日開打，根據中央流行疫情指揮中心資料，截至23日已累計3,218人接種疫苗，目前全台僅剩金門縣及連江縣尚未開始施打，累積通報4件不良事件，指揮官陳時中今（24）日也自述身體狀況，除了打完的當晚有些發燒，手臂有些痠痛外，現在只有壓到接種處才會有疼痛感，但強調這是正常的狀況。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，AZ疫苗22日共有1,580人接種，23日接種人數為1,638人，較前一日緩升58人，目前全台累計共3,218人接種疫苗；施打縣市部分，今日雲林縣及嘉義市已經開打，目前全台僅剩金門縣及連江縣尚未開始施打，根據規畫，金門縣安排周三開打，連江下周一開打。針對通報不良事件，羅一鈞指出，除了昨日公布1件，今日在新增3件，不過都是頭痛、肌肉痛、發燒、手臂酸麻等症狀，非屬於嚴重不良事件，目前沒有嚴重不良事件通報。至於指揮官陳時中施打AZ疫苗後的身體狀況，陳時中表示，當天施打完後感覺手臂有點怪怪的，晚上開始有些發熱症狀，當時量體溫是37.1度、37.4度，隔天上午再量就剩36.4度，現在體溫都在正常範圍；昨日手臂還有點痛，抬高的時候感覺有點緊繃，但今日都已經沒有感覺，只有壓到接種處才會有疼痛感，但強調這是正常的狀況。專家諮詢小組召集人張上淳也於22日接種AZ疫苗，他自述，打完當天手臂有點酸脹，有出現畏寒的情況，晚上量體溫有達到37.5度，也有一些倦怠感；隔天體溫還是有高，大約37.4度、37.5度左右，後來使用普拿疼才感覺比較好一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。