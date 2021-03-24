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F-5E墜海　江啟臣籲政府正視國軍飛行安全

記者余祥／台北報導

2021-03-24 15:31:16｜2021-03-24 15:38:56

江啟臣
▲針對F5-E墜海的飛安意外，國民黨主席江啟臣代表國民黨向不幸殉職的羅尚樺中尉家屬表示哀悼。（圖／國民黨提供）
國民黨主席江啟臣今（24）日表示，前天發生F-5E墜海的飛安意外，他代表國民黨向不幸殉職的羅尚樺中尉家屬表示哀悼；他也呼籲國防部，正視國軍的飛行安全，儘速查明事發原因，避免憾事一再發生。
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江啟臣在國民黨中常會中表示．前天台東志航基地不幸發生飛安意外，兩架F-5E單人座機疑似在空中擦撞墜海。駕駛飛官羅尚樺中尉被尋獲送醫後不治，另一位潘穎諄上尉目前仍在積極搜救當中。
他說，藉由常會，他代表國民黨向不幸殉職的羅尚樺中尉家屬表示哀悼，希望大家一齊祈福，期待潘穎諄上尉的搜救行動，儘速有令人振奮的好消息傳出。
江啟臣呼籲國防部，正視國軍的飛行安全，儘速查明事發原因，避免憾事一再發生。同時應該思考，新式教練機全面交機、替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅，不但要確保國軍飛行戰力，更要確保飛官安全。
江啟臣說，飛行員的訓練非常不容易，每一位軍官都是國家的重要資產，守護國家安全的英雄，更是一個家庭的支柱。看到因為飛官失事而破碎的家庭，萬分不捨。然而，他相信，中華民國的空軍愈挫愈勇，不會被困難的任務擊倒，反而會鼓舞更多年輕朋友投身保衛家園的行列。
江啟臣提到，這一、兩年來，台海在美國與中國大陸對峙的情勢升高影響下，中共軍機持續襲擾台灣周邊空域，讓兩岸相互仇視氣氛升高，讓曾經為兩岸和平奔走的朋友心如刀割。他再次呼籲中共當局節制，停止不必要的軍事活動，避免擦槍走火。兩岸執政黨更應該以對話代替喊話，用溝通降低軍事對峙的風險。
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