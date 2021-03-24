女曬神級便當！一開「主菜10顆」全炸出 眾愣：從沒看過
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 16:03:32
便當是許多人每天都會吃到的食物，因其含有主菜、飯食以及不同的配菜，因此即便每天吃便當，也覺得每天都在吃不同的菜色，但是有些便當的配菜和主菜不受人喜愛，常常被拿出來討論。近日，就有女網友分享自己的便當，沒想到一開蓋讓全場人驚呆。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「屁股控，好吃！」只見貼出的照片中，一個便當打開，除了基本的配菜，如高麗菜、蘿蔔炒蛋以外，其主菜不是常見的雞腿、排骨，而是在炭烤、鹹酥雞店常見的雞屁股，每一顆肥美的雞屁股炸得金黃酥脆，鋪滿在白飯上，令人食指大動。貼文一出，網友紛紛回應「天阿＝＝這什麼便當，死也不吃」、「這個我真的不行」、「好噁心....怎麼有主菜是雞屁股啊」、「10顆鋪好鋪滿，真的快吐了」、「死也不會吃這個便當」、「不敢吃雞屁股，看到這邊當都倒胃口了」、「看起來太糟糕了吧」。不過，也有網友表示「縱橫便當界20年，沒看過有雞屁股便當欸！哪裡有賣啊」、「哪裡有賣！看起來好好吃」、「天啊...人間美味」、「這雞屁股好大啊...看起來好好吃」、「雞屁股便當？好奇哪買的」、「哪裡買的啊，好想吃」、「從來沒看過有主菜是雞屁股的」。（編輯：張嘉哲）