日租套房潛藏危機 　檢舉非法旅宿領獎金

日租套房等非法旅宿業未經政府立案把關，住宿品質及安全無保障，易發生公安意外事件，且經常潛藏於都會公寓大樓內，出入份子複雜，衍生色情、毒品等治安問題。中市府觀旅局提醒，民眾入住前可至臺灣旅宿網查詢旅館或民宿名稱，查無資料即為非法旅宿，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉。

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中市政府呼籲，兒童節及清明節4天連續假期將屆，民眾外出旅遊應慎選合法旅館或民宿，切勿相信網路刊登的廣告內容，不小心入住日租套房等非法旅宿造成危險，合法旅宿才能讓假期旅程住得安心、玩得開心。

觀旅局長林筱淇表示，日租套房非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，且多隱藏於公寓大廈或狹小巷弄的違章建築內，其未投保公共意外責任險，甚至逃漏稅捐，嚴重影響旅客住宿公共安全及權益。

此外，日租套房業者為規避政府機關稽查取締，通常藉由網路電商訂房平臺、臉書、Line或電子郵件等形式刊登廣告及與旅客消費者聯繫交易，由於資訊不透明，入住時住宿房間鑰匙常透過第三地(人)轉交，可能發生臨時被更換房間等糾紛，因業者違法經營，產生糾紛後易避不見面，且其在網路上誇大廣告內容也常與現場實際房間品質差異甚大，消費者入住常發生消費糾紛。

觀旅局表示，中市日租套房多集中於逢甲、一中街及勤美商圈周邊，為保障旅客住宿安全，110年度迄今共計稽查日租套房170家，查獲違法經營事證35件，累計裁處罰鍰新臺幣158萬元。另於110年2月25日亦邀集國內外住宿訂房平台業者研商銷售房間須揭露合法旅宿登記編號資訊，以維護消費者住宿權益。

觀旅局提醒，民眾入住前可至臺灣旅宿網查詢旅館或民宿名稱，查無資料即為非法旅宿，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額新臺幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。