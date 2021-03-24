長榮貨櫃卡蘇伊士運河 影響全球油價一度上漲
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-24 15:49:15
長榮海運的「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河意外擱淺，導致雙向交通堵塞，分析認為如果無法在幾天內排除堵塞，可能會對全世界的能源市場造成短暫的影響。先前由於拋售，國際油價跌至2月初以來的新低，但貨船在蘇伊士運河擱淺的消息傳出後，投資者評估對原油供應的影響，導致石油價格上升。
《彭博社》報導，中東供應的原油，都需要藉由蘇伊士運河運至歐美、美國的煉油廠，若是交通障礙無法排除，煉油廠恐怕得找其他的替代供應源，帶動其他地區原油價格，運河堵塞消息傳出後，紐約期貨上漲了1%。蘇伊士運河交通受阻的消息讓油價一度走揚，倫敦時間上午7時，紐約商品期貨交易所（New York Mercantile Exchange）西德州中間基原油 （West Texas Intermediate）原本下跌0.81%，之後午間反彈0.46%，至58.2美元，維持在平盤附近；洲際交易所（ICE）的布蘭特（Brent）原油期貨小幅上漲1.1％，至61.45美元，午間也維持在平盤附近。《彭博社》分析指，近期油價受到受到新冠肺炎（COVID-19）疫情、需求減少等因素影響近期持續下跌，西德州中間基原油23日下跌6.2%，收報57.76美元，創2月9日以來新低；布蘭特原油23日仍下跌5.9%，收報60.79美元，也創下新低。根據船運經濟、地圖數據統計，目前大約有100艘船被迫在紅海、地中海域停留。新加坡荷蘭國際集團（ING Group）原物料策略主管派特森（Warren Patterson）表示，考慮到全世界約10%經由海運的原油，會經過蘇伊士運河，交通堵塞確實會造成一些影響，但預期會是非常短暫的。