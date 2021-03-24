中職／MOMOTV握有猛獅30場賽事　將與3平台溝通

Eleven Sports昨日在官方臉書公告不與網路平台LINE TODAY、麥卡貝、Twitch合作，導致不少球迷十分失望，不過獅隊主場有一半賽事是由MOMOTV掌握，未來可能還有機會跟三平台討論。

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MOMOTV表示，統一7-ELEVEn獅隊的30場主場賽事，站在服務觀眾的立場，會去找這三家網路平台洽談，而MOMOTV負責獅隊主場賽事是4月13日到4月16日，希望能在這段時間把細節談好。



以下為MOMOTV聲明：

臺灣優視(MOMOTV)近年來，擁有富邦悍將全主場以及統一7-ELEVEn獅隊30場主場賽事的製作暨轉播權利，成為CPBL中華職棒大聯盟緊密合作夥伴。

今年球季開打之前，係由Eleven Sports主動請纓，代為出面販售統一獅30場主場賽事之OTT轉播權利，昨(23)日獲悉Eleven Sports因總部調整策略，終止與LINE TODAY、麥卡貝及Twitch等數位平台合作，並即日停止供訊，MOMOTV 與所有關心中華職棒賽事的球迷朋友一樣，同感錯愕；惟恐原屬MOMOTV的30場統一賽事也受影響。

本於服務球迷的初衷，本公司已於Eleven Sports片面發布聲明後，與各網路平台展開洽談，期盼於最短時間內，確認由MOMOTV所製播之統一主場賽事，除在有線電視頻道(CH75)上播出之外，仍然能夠於各網路平台上播出，希望滿足所有球迷的收視權益及需求。同時也期盼與原提供賽事直播服務的新媒體平台盡速達成合作意向，讓無法進場應援的球迷朋友也能透過不同平台觀戰，一同支持國內職棒賽事。