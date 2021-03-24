早上8點到機場採檢 帛琉旅行團機場動線規畫出爐
記者陳致宇／台北報導
2021-03-24 15:58:01｜2021-03-24 15:58:47
台帛旅遊泡泡成形，首發團將於4月1日出發，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（24）日說明，已針對機場動線有初步規畫，旅客須於上午8點抵達機場進行採檢，取得陰性檢驗證明後，再以團體為單位一起帶到航空公司櫃台報到，入境也會與其他旅客分流，相關細節會由觀光局與業者溝通，實際航班時間也要等華航確認。
據了解，華航表示帛琉航線旅遊泡泡規畫自4月1日起提供每周兩班服務，每周四、周日飛航，以波音737-800客機執飛，航程約4小時，詳細航班時間尚未確認。不過根據華航官網航班資訊，4月1日去程CI028台北－帛琉航班，10:00從台北起飛，當地時間14:50抵達帛琉；返程CI027帛琉－台北航班，當地時間16:20起飛，19:20抵達台北。陳宗彥表示，昨日與華航討論時，他們曾經有提出調整時間的意見，不過指揮中心建議維持原本的航班時間，讓旅客可以不用太早到機場準備，檢測完了之後也可以在機場休息。陳宗彥指出，若華航維持過去13:30的出發時間，旅客只要於上午8點抵達機場進行採檢，樣本會送往桃園署立醫院檢測後，在把紙本檢驗證明送回機場給旅客，方便出入境使用；旅客取得紙本檢驗證明後，會以團體為單位一起帶到航空公司櫃台報到，並且辦理行李託運作業，機場的非管制區也會安排兩處讓旅客休息。入境部分，陳宗彥說，帛琉團客入境時會與其他航班旅客分流，就連逛免稅店也會分開，相關細節會由觀光局與業者溝通。陳宗彥也透露，目前銷售首發團的旅行社都已經是候補的狀況。
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