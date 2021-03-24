孟晚舟律師團盼提新證據證清白　加拿大法官駁回

（中央社溫哥華23日綜合外電報導）加拿大法官拒絕華為財務長孟晚舟就引渡案提交新證據的請求。同時，聯邦檢察官今天主張，孟晚舟律師團提出她被捕的說法與事實不符。
路透社報導，孟晚舟律師團隊希望將華為一名會計師的書面證詞列為證據，聲稱這能讓人更了解華為的財務作法，同時有助證明孟晚舟的清白。孟晚舟盼能透過提出新證據，以對抗因銀行詐欺罪名而被引渡至美國受審。加拿大卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）駁回這項書面證據，聲稱這項證據和引渡聽審「並無關聯」。這已是孟晚舟法律團隊第3度提出這種請求，他們提出的許多其他請求也同樣遭到駁回。49歲的孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，2018年12月在溫哥華國際機場被捕，自此在溫哥華的豪宅中遭軟禁，力抗引渡至美國受審。孟晚舟被控違反美國制裁伊朗的法令與涉銀行詐欺。根據指控，華為透過香港子公司星通技術公司（Skycom）與伊朗有業務往來，違反美國制裁伊朗的規定，同時隱瞞華為與星通的真實關係，詐欺匯豐銀行。代表加拿大政府的檢察官佛瑞特（Robert Frater）表示，在孟晚舟引渡聽審上作證的證人直言不諱坦承犯錯，「絕對不是騙子」，並非如孟晚舟律師團在法庭上所指控。佛瑞特說，孟晚舟的辯護團隊陳述時說得「天花亂墜」，提到此案涉及暗地刑事調查、說謊還有跨國掩蓋行為。他說，這與檢方提供「較平鋪直敘的」說法呈現強烈對比。檢方稱，這些公職人員只是履行職務，在該如何處理這種罕見案例上並沒有劇本。根據法新社，如果孟晚舟律師團沒有再提上訴的話，引渡案預計將於5月結案。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100324