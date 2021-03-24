吳釗燮：今年一定與美國復談TIFA相關會議
中央社
2021-03-24 16:00:42｜2021-03-24 16:00:58
台美貿易暨投資架構協定（TIFA）自2016年便未再召開，外交部長吳釗燮今天表示，今年一定復談TIFA相關會議，但還無法對外報告確切時間。
吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委劉建國關心台灣移民之女戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，台美貿易是否將展開新局，TIFA是否有希望復談。吳釗燮說，「很有機會，我們在努力當中，美方也知道我們的期待」，今年一定會舉行TIFA 相關會議，但目前無法公布確切時程。吳釗燮在會前答覆媒體詢問台美相關貿易協定談判進度時說，美國貿易代表已就位，「相信他們很清楚我方期待」。台灣持續透過管道向美方表達希望召開TIFA 會議，美國貿易代表署相關人員就位後，「這是可以期待的」。有關立委關切駐外人員施打疫苗的狀況，吳釗燮答詢指出，目前共有9個國家已為台灣駐外人員施打疫苗，17國規劃施打。根據外交部提供的資料，為台灣駐外人員施打疫苗的9個國家為馬紹爾群島、帛琉、俄羅斯、以色列、蒙古、英國、斯洛伐克、聖克里斯多福及尼維斯、以及聖文森。預計施打疫苗的國家則為澳洲、紐西蘭、新加坡、美國、加拿大、貝里斯及土耳其等17國。