吳怡農條款再度被討論 蔡英文授權中常會決定
記者胡宥心／台北報導
2021-03-24 16:06:58｜2021-03-24 16:13:20
民進黨兩年一次的黨職改選明年五月登場，為此，黨員選舉權、被選舉權的入黨2年相關限制，今（24）天的中執會內被討論，中執委洪健益再度提及此案，最後，民進黨主席、總統蔡英文裁示授權中常會討論決定，會中未進入實質討論。
去年12月時，民進黨為解決台北市黨部主委選舉爭議，曾提出「黨職人員選舉選舉人、被選舉人資格限制，自入黨兩年下修為入黨一年」方案，也就是所謂「吳怡農條款」解除二年入黨投票和被投票資格，該方案今再度於會中被討論到。中常委吳秉叡率也認為「黨職人員選舉選舉人、被選舉人資格限制，自入黨兩年下修為入黨一年」一案。兼任民進黨國際部主任的立委羅致政也附和，若要趕上明年五月黨職改選，讓2020年後蔡總統號召的年輕新進黨員能夠行使投票權力，就得趕在今年五月前修改內規，若由三個月才召開一次的中執會來討論，時程上可能會來不及。最後蔡英文裁授權中常會討論決定，會中未進入實質討論。為推動數位轉型、簡化並加速入黨程序，民進黨中執會今通過修正「黨員常年黨費收繳辦法」，未來黨員可用線上刷卡、或第三方支付機制繳交黨費，讓黨費繳交更加便利。蔡英文去年520回鍋民進黨主席後號召「辣台派」入黨，民進黨去年12月已先修正「黨員入黨辦法」及「入黨填表須知與審查作業要點」，入黨審查改採雙軌進行，簡化線上入黨審查流程，讓青年入黨更快速方便。此外，針對4月11日開跑的下鄉座談會，民進黨秘書長林錫耀也在報告時提到，主要講清楚過去一兩年政績，包括爭議部分，最怕是爭議被斷章取義，一知半解對執政團隊有質疑。中執會也有溫馨花絮，屏東立委莊瑞雄帶了清蒸肉圓來台北，知道蔡英文喜歡香菜，還附上滿滿香菜，搏主席歡心。