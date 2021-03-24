蔡英文遭批戰機失事還去大港開唱 總統府：蔡不會出席
記者胡宥心／台北報導
2021-03-24 16:46:11｜2021-03-24 17:23:41
高雄「大港開唱」音樂祭復辦，民進黨高雄市黨部發通告給黨籍立委、議員告知民進黨主席蔡英文本週日將南下參與，遭國民黨質疑「戰機都失事了，蔡英文還要跑趴？」對此，總統府發言人張惇涵表示，考量近日有軍機失事等國務繁忙，總統將不會出席這項活動。
張惇涵表示，「大港開唱」從2006年以來，雖然歷經幾次停辦與復辦，一直是高雄，乃至是南台灣最重要的音樂活動盛事，幕僚團隊原規劃安排總統低調前往，以行動向所有疫情下仍努力創作的音樂人表達支持。但考量近日有軍機失事等國務繁忙，總統將不會出席這項活動。張惇涵表示，儘管不克前往，但總統支持音樂人及文化活動的心意不變，也預祝活動在落實防疫下順利舉辦。至於有在野黨稱大港開唱是「高度政治化的演唱會」，顯然是對於大港開唱的歷史脈絡與文化意涵始終不了解，扭曲南台灣最大規模的音樂盛事，並將重要文化活動貼上政治標籤的舉動，不但沒必要，也令人遺憾。民進黨發言人周江杰表示，「大港開唱」是高雄指標性的在地音樂祭，政府與民間都很重視這樣的文化活動，且「大港開唱」是疫情日漸趨緩下，第一個復辦的音樂祭。因此，黨中央在幾週前就已著手規劃、提出行程建議，但總統考量近日國務繁忙，將不會出席這項活動。但仍預祝活動能在做好防疫規劃下圓滿舉行，參與表演的音樂創作者演出順利。蔡英文行程之所以曝光，因為民進黨高雄市黨部發給黨籍立委與議員的通告「露餡」，預告大港開唱復辦，蔡總統將親自參加，也要求黨籍公職人員著牛仔褲、白襯衫，28日下午3點在駁二藝術特區「彩虹地景」集合，活動通知還加註，蔡總統當日行程，採事後發稿公開處理，請大家配合不對外公開，協助保密。