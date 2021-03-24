首場「繁星講堂」免費聆聽 捷安特創始人分享蝶變秘訣
記者金武鳯/台中報導
2021-03-24 16:55:45
新冠疫情肆虐、紛亂台海關係、國際局勢不明，在在讓人茫然不安。有鑑於此，今年甫成立的「繁星講堂」，將於26日邀請捷安特品牌創始人羅祥安，以「帶著盼望向前邁進」為題，分享如何在這個看似最壞年代，找到最好機會。
繁星講堂於今年3月創立，秉持「傳承、創新、轉化」精神，聚集各行各業、具不同背景又「有故事」的名人開講，分享經驗、智慧與勇氣，希望傳遞祝福的亮光給每個需要的人。今年首創年，繁星講堂將以「破繭而出的秘訣」為年度主題，每月安排1 場系列講堂，陪伴大家在職場、家庭或個人生命中破繭而出，走入蝶變之旅。首場講座於3月26日晚上七時30分，邀請巨大集團前執行長、捷安特品牌創始人羅祥安，主講「帶著盼望向前邁進」。羅祥安將從捷安特品牌全球化與40年專業經理人的職涯觀點分享，如何看待台灣的下一步，如何從習以為常的供應鏈模式，因應「短鏈」、甚至「斷鏈」危機。羅祥安同時也將不藏私地，傳授個人如何在職場，人生舞台經營自己、帶領團隊、在關鍵時刻做出正確決定，找到突破點走出新路。羅祥安表示，在看似最壞、充滿變動年代，正是找尋新契機關鍵時刻，未來或許無法預測，卻可以被創造。想在變動時代，打造自己美好未來嗎？期待自己也能破繭而出、蝶變高飛嗎？電洽：04-22555722講堂地點：台中市西屯區市政北七路186號1樓報名連結：https://www.accupass.com/go/breakthrough1免費講座現場另有贈書簽名活動。