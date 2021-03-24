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馬斯克宣布開放比特幣購車！特斯拉官網上線支付選項

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-24 17:00:26｜2021-03-24 17:30:48

馬斯克elon musk
▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）宣布開放美國地區的用戶使用比特幣（Bitcoin）購車。（圖／美聯社／達志影像）
美國電動車龍頭特斯拉（Telsa）今（24）日正式開放用加密貨幣比特幣（Bitcoin）購車的選項，但目前只開放美國地區的用戶使用，美國以外的地區將在今年陸續開放。特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）也在個人推特上更新此消息。
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馬斯克在推特上宣布「大家現在可以用比特幣買特斯拉」，並且選釘為置頂貼文，馬斯克說明，特斯拉僅開放內部開發、開源的軟體，直接營運比特幣節點；支付給特斯拉的比特幣將不會轉成法定貨幣。至於美國以外的地區，將會在今年陸續開放。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲馬斯克在推特上宣布，開放使用比特幣購買特斯拉。（圖／翻攝自Twitter）
美國媒體報導，特斯拉上個月透露已經投投資15億元購買比特幣，並且將在近期宣布開放加密貨幣作為付款方式。而特斯拉執行長馬斯克一直是比特幣的支持者，過去的幾個月裡，他在推特上發表了許多有關加密貨幣的評論，進而帶動投資熱潮。
維德布什證券（Wedbush）分析師艾維斯（Daniel Ives）上個月分析，比特幣現在已經能夠影響特斯拉的股價，過去1年，特斯拉股價、比特幣的價格都大幅上漲，特斯拉股價從100美元上漲至600美元左右；比特幣則是從7000美元飆漲至5.5萬美元以上。艾維斯警告，雖然投資短短1個月，特斯拉就獲益10億美元，但加密貨幣的波動性仍然帶給企業不可忽視的風險。
▲（圖／翻攝自特斯拉官網）
▲特斯拉美國地區的官網更新，開放用比特幣付款。（圖／翻攝自特斯拉官網）
 
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