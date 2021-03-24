P聯盟／永遠的少俠！田壘引退賽門票秒殺賣光

福爾摩沙台新夢想家日前宣佈陣中球星田壘將在本季結束後正式卸下戰袍，並於4月4日台新夢想家彰化主場舉行田壘引退賽，賽事門票今（24）日中午12點正式開賣，全區門票於四分鐘內全數完售，一樓特區門票更於一分鐘內秒殺，屆時將有6000位球迷齊聚彰化體育館共同見證少俠傳奇最終章。

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台新夢想家4月3、4日例行賽最後一週主場賽事將回到彰化縣立體育館舉行，當週將推出「少俠傳奇最終章」主題紀念活動，3日場內將舉行田壘大旗揭旗儀式；4日則會邀請田壘的家人、教練及老戰友等人至現場，共同參與賽後的退役儀式。

除場內活動之外，球團特別製作「精神堡壘」田壘姓名裝置藝術放置於場外供球迷朋友拍照；也將於環廊規劃「少俠傳奇篇章」紀念區，與球迷共同回味其20年球員生涯的光榮時刻；並會設置「少俠時刻相印機」，球迷可上傳照片至機台，直接列印田壘專屬邊框之照片留念；更將推出一系列田壘周邊商品如紀念TEE、老帽，商品近期將會開放網路商城預購，現場則於4月3日開始販售，在現場購買持台新卡可享商品九折優惠。比賽期間凡登入Richart Life APP參加預測活動，更有機會抽到限量田壘簽名商品！

兩日入場球迷可特別獲得壘迷認證掛卡、限定紀念面紙等進場贈品，掛卡兩日款式不同，可供球迷蒐集留念，3日還將特別發送田壘主視覺海報，4日則有「夢想不滅」少俠TEE一件及毛巾一條。此外，現場也會安排更多精彩活動，專屬提供進場球迷參與，球團也鼓勵球迷可於3日當天穿著配戴田壘過往紀念球衣及商品，4日則可一同穿上本次退休戰紀念TEE，與田壘一同並肩參與球場上的最終章。

田壘職業球員生涯的傳奇時刻即將畫上休止符，邀請球迷於4月3、4日進場與田壘攜手共度，除見證過往至今的輝煌歲月，更一起揭開全新的精彩篇章。更多資訊請鎖定台新夢想家官方粉絲團。