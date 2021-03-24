P聯盟／永遠的少俠！田壘引退賽門票秒殺賣光

台新夢想家4月3、4日例行賽最後一週主場賽事將回到彰化縣立體育館舉行，當週將推出「少俠傳奇最終章」主題紀念活動，3日場內將舉行田壘大旗揭旗儀式；4日則會邀請田壘的家人、教練及老戰友等人至現場，共同參與賽後的退役儀式。除場內活動之外，球團特別製作「精神堡壘」田壘姓名裝置藝術放置於場外供球迷朋友拍照；也將於環廊規劃「少俠傳奇篇章」紀念區，與球迷共同回味其20年球員生涯的光榮時刻；並會設置「少俠時刻相印機」，球迷可上傳照片至機台，直接列印田壘專屬邊框之照片留念；更將推出一系列田壘周邊商品如紀念TEE、老帽，商品近期將會開放網路商城預購，現場則於4月3日開始販售，在現場購買持台新卡可享商品九折優惠。比賽期間凡登入Richart Life APP參加預測活動，更有機會抽到限量田壘簽名商品！兩日入場球迷可特別獲得壘迷認證掛卡、限定紀念面紙等進場贈品，掛卡兩日款式不同，可供球迷蒐集留念，3日還將特別發送田壘主視覺海報，4日則有「夢想不滅」少俠TEE一件及毛巾一條。此外，現場也會安排更多精彩活動，專屬提供進場球迷參與，球團也鼓勵球迷可於3日當天穿著配戴田壘過往紀念球衣及商品，4日則可一同穿上本次退休戰紀念TEE，與田壘一同並肩參與球場上的最終章。 田壘職業球員生涯的傳奇時刻即將畫上休止符，邀請球迷於4月3、4日進場與田壘攜手共度，除見證過往至今的輝煌歲月，更一起揭開全新的精彩篇章。更多資訊請鎖定台新夢想家官方粉絲團。
我是廣告 請繼續往下閱讀