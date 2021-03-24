中國鳳梨禁令第二波？高虹安曝：小三通已不收鳳梨酥

我是廣告 請繼續往下閱讀

未經查證的指控以及有某糕餅業者表示是謠言，高虹安説，她在

質詢經濟部時，是詢問「經濟部是否掌握此一情況」，雖已經過陳情業者和物流業者之電話證實，也是希望得到經濟部的回應，瞭解真相。最後，被通知不收的是小三通渠道，會影響到的是保鮮期一個月內的鳳梨相關製品，而她在查過網路電商平台後發現該糕餅業者鳳梨酥食品資訊是「保存期限60天」，所以它應屬於走正貿而非小三通的物流模式。