中國鳳梨禁令第二波？高虹安曝：小三通已不收鳳梨酥
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-24 17:23:17｜2021-03-24 18:14:45
中國大陸自3月起禁止台灣鳳梨進口，讓各界發起「吃鳳梨救台灣」運動，不過今（24）日民眾黨立委高虹安稱她接獲業者陳情，指出有小三通兩岸物流業者稱中國海關已口頭通知，這周開始，有關鳳梨製品、鳳梨酥或任何有含鳳梨成分的都不收，不然就會被扣貨，讓高虹安再次懇託，要求經濟部快動起來，了解相關訊息，否則「難道還要發起吃鳳梨酥運動嗎？」。
高虹安說，她在今天中午接到食品業者陳情，表示他們收到兩岸物流業者通知說這周開始，鳳梨製品，如鳳梨酥或成份有含鳳梨的一概不收，不然一過來就會被扣貨。她說，在向物流業者進一步求證後，業者表示，所有關口都已通知有關鳳梨製品都先不收，或許要看這一兩趟狀況。後續就算有些關口收，但清關時效很長，如果長達兩週，效期短的食品不能等，所以他們可能也暫時不收。高虹安解釋，兩岸物流的二個渠道分別是國際正式貿易和小三通。正貿尚未有發出禁令，但因為正貿費時，需取得標籤預審核，若被抽驗會拖一個月；小三通快速，所以對於不添加防腐劑的台灣糕點來說，只有不到一個月保鮮期，最佳選擇就是小三通。高虹安指出，早在2月底中國大陸政府宣布禁止鳳梨進口之後，已有相關媒體揭露下一波可能禁止包含鳳梨酥以及豬肉、含豬油等相關食品，現在鳳梨酥已經成真，她想詢問經濟部是否掌握這些禁止手段可能影響台灣之經濟層面，因此在經濟委員會上詢問經濟部，而經濟部次長曾文生則回應，大陸若無具體理由禁止輸入台灣產品，即非正常貿易手段，政府不樂見也覺得不合理，應該要予以譴責，他也會儘快瞭解相關情資。最後，高虹安向經濟部懇託，期許經濟部趕快動起來以了解相關訊息，若是小三通管道中斷，茲事體大，她也強調，先前台灣人已經吃了很多鳳梨，後面難道也要一起吃鳳梨酥嗎？不過在訊息揭露後，有部分媒體跟網路言論指稱鳳梨酥被禁止銷陸是因「業者使用豬油含萊劑」，對此高虹安也立即回應作出澄清，表示她在質詢中是引述大陸今日頭條新聞報導中所述，用意是提醒經濟部，早在2月27日時陸媒和網路輿論即有禁運鳳梨酥之訊息，且質詢的簡報中，她也特別寫明這些文字是出自陸媒，希望經濟部能多收集相關輿論情報。另外還有對她未經查證的指控以及有某糕餅業者表示是謠言，高虹安説，她在質詢前接到陳情後，除了致電給該食品相關業者外，也請他提供兩岸物流業者資訊，並致電給物流業者確認相關資訊，且在質詢經濟部時，是詢問「經濟部是否掌握此一情況」，雖已經過陳情業者和物流業者之電話證實，也是希望得到經濟部的回應，瞭解真相。最後，被通知不收的是小三通渠道，會影響到的是保鮮期一個月內的鳳梨相關製品，而她在查過網路電商平台後發現該糕餅業者鳳梨酥食品資訊是「保存期限60天」，所以它應屬於走正貿而非小三通的物流模式。