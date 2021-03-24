高流海音館滿載測試倒數！王文翠：世界見證高雄的美好

高雄流行音樂中心海音館3月27日即將舉辦第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出，近期陸續公開的歌手卡司、全臺唯一建置完整系統的d&b soundscape沉浸式音響及無設限伸展式舞台等多項創舉，樂迷們可以搶先開箱。

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高流董事長暨高市府文化局局長王文翠指出，3月27日舉辦的海音館滿載測試，將是首次開放觀眾入場的「總測驗」。相當於高雄流行音樂中心「心臟」的海音館，期許帶動高雄乃至全台的流行音樂產業有更多元化與國際化的合作交流，除了持續為高雄注入新活力，更要讓世界見證高雄的美好。

▲高流為高雄第一座以「流行音樂」演出為設計主體的專業場館。（圖／高市府文化局提供）

高流為高雄第一座以「流行音樂」演出為設計主體的專業場館，從2008年爭取計畫核定迄今，興建過程面對無數挑戰，回顧過往的艱辛歷程，由時任代理市長的陳其邁將高雄港圍牆打開，讓港市合一，徹底翻轉港灣城市的面貌。

▲ 高市府文化局局長王文翠指出，3月27日舉辦的海音館滿載測試，將是首次開放觀眾入場的「總測驗」。（圖／高市府文化局提供）

滿載測試前，市府已經正式掛出「真愛路1號」的門牌，希望未來所有喜愛流行音樂的樂迷朋友和同業夥伴，都可以在高流找到自己的音樂真愛。相關演出資訊可至「高雄流行音樂中心」官網與臉書粉絲團查詢，因應防疫措施，落實進場體溫檢測、觀眾全程戴口罩，敬請配合。