觀光客不來屈臣氏「店王」換人 後疫情時代力拚品牌煥新
記者劉雅文/台北報導
2021-03-24 17:47:49｜2021-03-24 17:48:50
台灣零售美妝業者競爭激烈，近年來日系品牌也不斷進逼展店，屈臣氏深耕台灣市場30多年，歷經疫情壓力，去年營收微幅衰退不到5％，今年打出品牌煥新計劃，屈臣氏董事總經理弋順蘭喊話，希望今年營收能有高個位數成長。
展望2021年，屈臣氏重點放在O+O（線上及線下虛實整合）平台，弋順蘭點出未來屈臣氏發展重點，目前屈臣氏無限貨架已經佈局超過500間店，線上線下整合讓消費者可以直接在店裡點選需求，無限配送也超過500間店，不只跟外送平台合作，也提供2小時門市快速取貨，甚至3小時閃電送，要在6月底前完成200間店的佈局。另外看準後疫情時代，消費者對健康需求商品成長快速增加，屈臣氏也大量推出「健康專注門市」，一改美妝為優先的佈局，希望從去年的50間店，拓展到今年的200間店。根據屈臣氏的數據觀察，發現O+O線上線下都有消費的會員，是線下會員的消費平均金額的２.４倍，因此今年目標也希望讓O+O會員業績佔比，從去年20％拉高到25%，弋順蘭強調，線上線下購物分析上還是有看出差異，越來越多的消費這透過線上平台，購買家庭用品、箱購（衛生紙、尿布、濕巾），甚至是寵物系列商品等。屈臣氏目前消費主要客群落在25到39歲，但數據顯示，18到25歲的年齡層受眾，也正以10幾%成長快速中，但過去以美妝為營收主力的屈臣氏也坦言，去年健康品類有顯著成長，日用品也不錯，但是化妝品確實大有影響，可能因為疫情都戴口罩，所以使用商品有明顯改變，整體而言化妝品營收是下降的。另外，面對競爭業者接踵而來，弋順蘭樂觀看待，以唐吉訶德插旗西門町為例，他認為反而替商圈注入人流，附近的幾家屈臣氏因此受惠，營收有正向成長，但過去屈臣氏的店王一直都是西門町分店，夾帶高遊客人潮，替營收注入活水，但是受到疫情影響，現在店王換人做，反而轉移到東區的統領店。