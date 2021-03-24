J.Sheon公開異國生存法則　美國讀書「學會設計人」

講起「J.Sheon」，第一個想到的是「街巷」還是「這蝦郎」？讓人一頭霧水之餘，卻也勾起了人類想窺探究竟的本性。J.Sheon的第一張同名專輯，給人一種未知的浪漫，每一首歌就像是健達出奇蛋，普遍的巧克力外衣，打開時卻有種興奮、顫慄的驚喜感；第二張專輯《巷子內》則像是吃跳跳糖，已經知道會有蹦蹦跳跳的口感，卻在每一口中，感受到不同的新鮮與刺激。

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J.Sheon提到，經營歌手之路，要考慮很多東西，當初他用了半年的時間多層面分析自己的市場，「像是我幾歲、認識多少人、同業有多少競爭產品等等」一系列商業分析的術語出現，使人一時間忘記了其實眼前這位歌手是在美國就讀「數位藝術與設計」，談到學的是設計，他幽自己一默：「就...學會設計人。」

▲▼J.Sheon走上歌手之路，是經過他多次分析後的結果（圖／NOWnews資料照）

而從高中畢業就前往美國的他，被問到有沒有遇到被霸凌的經驗，J.Sheon聽聞隨即表示沒有遇過，不過有跟同樣在美國留學的朋友交流關於東方人遭到霸凌的事，「就我的經驗的話，如果是在國高中遇到這種事.....講實在不是很鼓勵，但是硬幹一架就對了。」一語讓人驚呆，他很快解釋，國高中的時候生存下來需要地下法則，但強調不鼓吹暴力，「有些人講不了道理，至少在肢體上，讓對方沒辦法弄我。」

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