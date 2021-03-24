接種AZ疫苗無不良反應 侯友宜鼓勵第一線醫護施打
記者陳志仁／新北報導
2021-03-24 18:36:39
AZ疫苗22日開打，新北市政府衛生局長陳瑞秋今（24）日表示，截至23日共接種239人，並無通報不良反應事件；此外，新北市今日再增列部立台北醫院等6家接種的醫院，新北市長侯友宜呼籲，所有第一線醫護同仁踴躍施打，保護自己外，也保護他人。
侯友宜指出，新北市第一波願意施打AZ疫苗的醫護人員共有4929人，但中央僅分配3800劑，經過反映後再配發2000劑；此外，新北原本申請16家醫院接種，但僅核准板橋亞東、新店慈濟、部立雙和及淡水馬偕等4家醫院可施打，經反映後也再增加部立台北醫院、汐止國泰、新店耕莘、新北聯合醫院、新莊輔大醫院及三峽恩主公6家醫院。侯友宜說，中央分配的疫苗雖慢了些，但仍要感謝，尤其全球的疫情尚未舒緩，防疫不能掉以輕心，呼籲大家還是要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離；也向所有第一線的醫護同仁喊話，踴躍施打AZ疫苗，保護自己外，也保護他人，並指示衛生局持續關注疫苗施打的後續效果，隨時提供訊息，保持警覺。此外，侯友宜在市政會議上贈送比爾蓋茲的新書《如何避免氣候災難》給各局處首長，強調以前的強降雨大概每小時雨量30-40毫米，現在有時候甚至到80-100毫米，再多的基礎建設都無法因應，就是因為氣候變遷的影響，因此減碳現在成為世界的趨勢；新北市的各項政策也慢慢納入永續環境的觀念，希望各局處都能重視這塊，學習避免極端氣候帶來的災難。