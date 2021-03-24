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美國歐盟就新疆制裁中國　華春瑩怒批：像八國聯軍打群架

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-24 18:36:20

華春瑩
▲中國外交部發言人華春瑩形容歐美各國就新疆議題制裁中國的行為，就如同「八國聯軍」。（圖／翻攝自影片）
美國與歐洲、加拿大及英國等宣布就新疆議題制裁中國官員後，澳洲、紐西蘭的外交部長也於昨（23）日發表聯合聲明，表達對新疆議題的關切，支持歐美各國的制裁措施。中國國務院今（24）日發表長達1.5萬字的《2020年美國侵犯人權報告》當作回擊，中國外交部更形容歐美各國令人聯想到「八國聯軍」。
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中國外交部發言人華春瑩表示，中方一點也不擔心，美國及其「五眼聯盟」的盟友，中方的確看到他們是進行協調，擺出了一副「要打群架」的樣子。華春瑩形容，歐美各國的的嘴臉不禁讓人想起了當年的「八國聯軍」。
華春瑩認為，歐美這幾個國家顯然是「搞錯了時代」，身子進入了21世紀的第二個10年，對中國時腦子還停留在19世紀末的晚清，顯然不了解中國、不了解世界。現在的中國已經不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。而且聯合國有190多個成員國，「五眼聯盟」等幾個盟友代表不了國際社會。
華春瑩說「得道多助，失道寡助」，相信中國坦坦蕩蕩，致力於同所有國家本著和平共處5項原則發展友好合作關係，中國在世界各國皆有許多朋友，絲毫不需要擔心。
由於近期中國駐法大使館在網路上指責法國學者為「小流氓」而引起爭議，加上新疆人權議題，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）因此召見中國大使盧沙野，表達對中方的不滿，並且在盧沙野要提到「台灣議題」時直接打斷；歐洲各國，包括德國、比利時、荷蘭、丹麥等，都在中國宣布對歐盟制裁決定進行報復性制裁後，於23日召見中國大使，抗議中方的報復性制裁。
華春瑩表示，對於歐方一些國家召見中國大使的無理做法，中方完全不接受。中方使節們都表明了中方的嚴正立場，向歐方提出了嚴正的交涉。而對於歐洲議會決定取消《中歐全面投資協議》審定會，華春瑩也強硬回應，投資協定不是「恩賜」而是互利互惠。
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