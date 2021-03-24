高市柴油車汰舊快狠準　連續四年全國第一

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高雄市工業發達，工業生產製造所需原物料及成品均需柴油車擔任運輸工具，轄區掛牌大型柴油車輛數近3萬輛位居全國之冠，有鑑於此，高市府環保局持續加強高污染柴油車管制，包含：(一)污染熱點加強目測判煙：在柴油車出入頻繁之重點路段進行路邊稽查，同時首創行動檢測站深入多處大型停車場檢測。(二)優先推動大型柴油車定檢制度：於109年起授權13家認可保養廠核發自主管理標章，要求車隊業者落實維修保養外，定期執行排煙檢測，以了解自身車輛排煙狀況都能符合標準。
(三)汰舊換新補助政策：經檢驗不合格之車輛，為避免成為烏賊車，則鼓勵業者配合汰舊換新補助政策，由政府幫忙部分補助，減輕車隊業者購車負擔。(四)將公告高雄港為空氣品質維護區：將高雄港區劃為空氣品質維護區，管制大型柴油車必須有兩年內排煙檢測合格紀錄才能進入，否則將依據空氣污染防制法處以500元以上罰鍰，並按次處罰至改善為止。(五)加強聯合稽查：不定期與行政院環保署聯合稽查，如查獲車主擅自為節省防制藥劑尿素使用改裝車上所設置「選擇性觸媒還原系統（SCR）」，導致氮氧化物未經處理控制即排放，影響道路上空氣品質，可依違反空氣污染防制法第37條第1項，處以1萬元以上，6萬以下罰鍰並限期改善複查，今年度將持續依掌握情資針對改裝者進行稽查，捍衛公權力杜絕不法改裝行為。(六)加速汰換燃油公車：未來兩年也將投入3千萬補助100輛燃油公車汰換為電動公車。
環保局局長張瑞琿呼籲，為有效減少黑煙排放，車主可養成定期檢驗習慣，並至原廠或至合格保養廠進行車輛保養確保車況，目前亦有1-3期大型柴油車報廢最高補助20萬元、汰舊換新最高補助65萬元、加裝空氣污染防制設備最高補助15萬元、調修燃油控制系統最高補助10萬元等方案，以減輕車主負擔。補助方案洽詢專線：07-7354864，相關資訊也可上網查詢。