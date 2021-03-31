翁立友遇低潮想批發賣衣　水果攤老闆幫顧車銘記在心

翁立友於今年初推出新專輯《眼中淚》，談到專輯概念，他笑說這次是以男女對唱的喜氣歌曲《同款的月娘》為主軸，期望能在這樣冷清、人人緊張的抗疫日子裡，增添一點愉快、歡樂的氣氛。

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翁立友提剛出道時的趣事，「以前當自己的司機，自己接活動嘛！那個時候也是辛苦，我跑到三重、蘆洲，那時候被人家催『你到哪裡了？人都要走了！』我看到表演的地方旁邊有水果攤或是金紙攤，只能趕快就把車停在那。」當時還惹得攤位老闆不高興，可不滿歸不滿，好心的水果攤老闆還是幫他顧車，所以翁立友至今還是非常感激，「我後來常常開口閉口都是感恩老天爺，是因為一個人在外面跑江湖，很多事情不是你能左右或控制的。」而他會對於「老天爺」抱持著虔誠的感恩之情，都是從一些小事開始累積的。

▲▼翁立友分享剛出道時的趣事。（圖／NOWnews資料照）

翁立友回憶出道23年當中，並不是一帆風順，他謙虛表示，可能是剛出道努力不夠，成績都沒有出來，可日子還是要過，不得不跟現實低頭，甚至認為自己不適合唱歌，但在2003年，也就是SARS疫情爆發那年，他意外獲得轉機，當時好友葉勝欽原本在對岸發展，卻因為疫情喊卡，回來台灣後，葉勝欽打電話向他訴苦，兩人還打算一起去批發衣服，沒想到就在他打算不當歌手的時候，他參加了歌唱節目走紅，憶起這些，翁立友心有戚戚焉地說：「2003年，是我人生最低潮，也是脫離辛苦的一個點。」

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