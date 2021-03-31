NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

翁立友遇低潮想批發賣衣　水果攤老闆幫顧車銘記在心

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-31 14:00:00

BN2J6146
▲翁立友遇低潮時，一度想要去批發賣衣服。（圖／記者葉政勳攝, 2020.03.25）
翁立友於今年初推出新專輯《眼中淚》，談到專輯概念，他笑說這次是以男女對唱的喜氣歌曲《同款的月娘》為主軸，期望能在這樣冷清、人人緊張的抗疫日子裡，增添一點愉快、歡樂的氣氛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
翁立友提剛出道時的趣事，「以前當自己的司機，自己接活動嘛！那個時候也是辛苦，我跑到三重、蘆洲，那時候被人家催『你到哪裡了？人都要走了！』我看到表演的地方旁邊有水果攤或是金紙攤，只能趕快就把車停在那。」當時還惹得攤位老闆不高興，可不滿歸不滿，好心的水果攤老闆還是幫他顧車，所以翁立友至今還是非常感激，「我後來常常開口閉口都是感恩老天爺，是因為一個人在外面跑江湖，很多事情不是你能左右或控制的。」而他會對於「老天爺」抱持著虔誠的感恩之情，都是從一些小事開始累積的。
▲翁立友專訪。（圖／記者葉政勳攝,
▲▼翁立友分享剛出道時的趣事。（圖／NOWnews資料照）
▲翁立友專訪。（圖／記者葉政勳攝,
翁立友回憶出道23年當中，並不是一帆風順，他謙虛表示，可能是剛出道努力不夠，成績都沒有出來，可日子還是要過，不得不跟現實低頭，甚至認為自己不適合唱歌，但在2003年，也就是SARS疫情爆發那年，他意外獲得轉機，當時好友葉勝欽原本在對岸發展，卻因為疫情喊卡，回來台灣後，葉勝欽打電話向他訴苦，兩人還打算一起去批發衣服，沒想到就在他打算不當歌手的時候，他參加了歌唱節目走紅，憶起這些，翁立友心有戚戚焉地說：「2003年，是我人生最低潮，也是脫離辛苦的一個點。」
更多精彩內容回顧，點這裡
關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
60%40%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
29.46%70.54%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.42%4.58%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀