「初夏購物節」4月1日登場 「不二糕餅」快閃店超人氣

中部地區百貨大戰如火如荼，繼中友、台中大遠百之後，百貨龍頭新光三越台中店「初夏購物節」，4月1日重磅登場，為期21天，將大手筆祭出超值優惠，為接續的母親節檔期打先鋒。另

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▲新光三越台中店「初夏購物節」4月1日登場，名品首5日單筆滿萬送500，搶購名品手腳要快。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.24)

除此，擁有全台貨源最齊全美妝品牌的新光三越台中店，再次推出豪華美妝陣容，必買獨家組合折數，最低4折起制霸出擊。首日即推出頂級保養明星發燒商品，包括LANCOME超未來肌因賦活露組，APP限定價3千元，5折限量搶購!

另首創邀集12大品牌強強聯手4大彩妝師與2大youtuber泰辣及YOYO 直播總盤點，推出直播限定價商品。「APP線上High購節」，線上搶購免排隊，更可享受買一送一優惠，還有機會抽中SAMSUNG S21 5G手機。

初夏購物節，加上接續的母親節檔期18天，前後總共39天，將挑戰二位數業績成長目標。

▲超人氣台中伴手禮「不二糕餅」，今起在台中大遠百為新品「檸月酥」上市設立快閃櫃，人氣超夯。（圖／業者提供）