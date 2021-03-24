「初夏購物節」4月1日登場 「不二糕餅」快閃店超人氣
記者金武鳯/台中報導
2021-03-24 19:49:48
中部地區百貨大戰如火如荼，繼中友、台中大遠百之後，百貨龍頭新光三越台中店「初夏購物節」，4月1日重磅登場，為期21天，將大手筆祭出超值優惠，為接續的母親節檔期打先鋒。另超人氣台中伴手禮「不二糕餅」，今起在台中大遠百為新品「檸月酥」上市設立快閃櫃，人氣超夯，一上午200盒銷售一空。
新光三越台中店「初夏購物節」壓軸登場，利招頻出，包括首12天，全館SKM PAY單筆滿3千送300禮券，貴賓卡會員獨享化妝品單筆3千送300。首5日名品、大家電、法雅客及ISTORE單筆滿萬送500。
除此，擁有全台貨源最齊全美妝品牌的新光三越台中店，再次推出豪華美妝陣容，必買獨家組合折數，最低4折起制霸出擊。首日即推出頂級保養明星發燒商品，包括LANCOME超未來肌因賦活露組，APP限定價3千元，5折限量搶購!
另首創邀集12大品牌強強聯手4大彩妝師與2大youtuber泰辣及YOYO 直播總盤點，推出直播限定價商品。「APP線上High購節」，線上搶購免排隊，更可享受買一送一優惠，還有機會抽中SAMSUNG S21 5G手機。 新光三越台中店「初夏購物節」，為創造業績王實力，祭出大手筆回饋禮刺激買氣，優惠規模等同周年慶，並同步推動線上線下宅配到府服務，將大大滿足顧客購物需求。預計為期21天的初夏購物節，加上接續的母親節檔期18天，前後總共39天，將挑戰二位數業績成長目標。 超人氣台中伴手禮「不二糕餅」，推出新品「檸月酥」，宣稱史上最酥脆清爽小月餅，層層堆疊的酥鬆外皮，源自家傳三代50年老餅店的製餅技術與獨門配方，顛覆對傳統小月餅印象。承襲古法以純手工製作的檸月酥，使用新鮮檸檬連皮帶汁㇐起融入綿密的牛奶豆沙，烤焙前撒上淡淡豆香，色澤誘人，餅皮酥香綿密。入口淡淡檸檬香在口中綻放，搭配清爽香甜的細緻豆沙，層次豐富，讓人由生幸福食感。 配合檸月酥新品上市，即日起至4月5日在台中大遠百開設快閃櫃，開賣首日人氣強強滾，人龍全天候不散，檸月酥更是一上午200盒銷售一空。